Irene Burillo: "En cinco años me gustaría estar en el 'top 100' de mejores jugadoras de WTA, sería un sueño hecho realidad"

Hasta 55 tenistas cruzaron raquetas en el torneo ITF USA 01A, del que salió vencedora la tenista caspolina Irene Burillo. "Estoy supercontenta, la verdad, no me esperaba hacerlo tan bien y nunca había pasado de cuartos en un ITF 60,000$", explica la joven desde Bradenton, Florida, donde continúa entrenando. "Es increíble y me da mucha fuerza para seguir adelante para los siguientes torneos que me quedan", prosigue.

Una victoria más para la joven, que comenzó jugando en el club Meridiano Cero de Calatayud, y la reubica en el top de 300 mejores jugadoras del ránquin WTA, en concreto, la 269. "Nunca había estado por debajo de 300, estaba la 331 y, como objetivo de este año, nos habíamos propuesto 'tocar el 2', porque con esa puntuación podría entrar a las previas del Grand Slam. Sueles entrar con 30 o 40 puntos, que son los que tengo ahora mismo. Estoy mucho más cerca que cuando vine", asegura.

Reconoce que la tranquilidad y la concentración han sido claves durante su evolución. "Más que tenísticamente, todos mis entrenadores han hecho hincapié en que tenía que mejorar la mentalidad, aceptar los fallos y afrontar los partidos sin enfadarme tanto conmigo misma. Y, he conseguido mejorar muchísimo", comenta la joven. La meta a largo plazo la tiene clara: "En cinco años me gustaría estar en el 'top 100' de mejores jugadoras de WTA. Aunque sé que es complicado, sería un sueño hecho realidad".

Irene Burillo sosteniendo el premio junto a su entrenador, Daniel Navarro. I.B.

Con el dinero del premio, en torno a 9.000 dólares que se quedarán en aproximadamente 5.000, continuará financiando su carrera deportiva. "Tenemos muchísimos gastos: viajes, comidas, aviones, el entrenador... Al final estos premios te dan una ayuda para cubrirlos y jugar otros torneos", cuenta Burillo. "¿Si se echan de menos ayudas? Bueno, los 'sponsors' ahora mismo están muy mal, la situación es complicada y nadie que juegue a tenis actualmente tiene muchos. Ganamos dinero yendo a jugar por equipos por Francia o Alemania. Te contratan, juegas en eliminatorias por ellos yese dinero que consigues lo inviertes en los torneos que de verdad te suman a ti en tu futuro para poder conseguir más puntos", detalla.

Esquivando el virus

Irene Burillo. I.B.

El éxito de este último torneo ha sido posible porque en Estados Unidos se han mantenido más competiciones que en otros países que, debido al virus que lleva acechando al mundo más de un año, han cancelado encuentros o se mantienen cerrados. Por eso, Irene, a quien la pandemia la sorprendió jugando en Brasil y volvió para pasar el confinamiento en Caspe junto a su familia con la temporada en el aire, ha optado por viajar al continente americano. "Hemos venido para una gira larga", cuenta la tenista. "Es mucho más fácil competir aquí que en Europa ahora mismo, son torneos cerrados al público, pero se siguen haciendo. Cada país tiene restricciones diferentes". Todavía le quedan un ITF 25,000$ en Orlando y otro en Boca Raton. "Luego ya tenemos que pensar en si volveremos a España", comenta.

Irene Burillo. I.B.

