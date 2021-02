Gimnasia online en tiempos de covid para mayores de 70 años

Cuando a Gloria le dijeron que sus clases de gimnasia iban a tener que realizarse por videollamada la idea no le sonó bien. En un primer momento, pensó que no iba a saber conectarse y que donde estuvieran las sesiones presenciales se quitara lo demás.

A punto de cumplir los 70 años, cuando su marido se jubiló, trasladaron su residencia a su pueblo, Plenas, en la comarca Campo de Belchite. Desde entonces, hace unos siete años, es una de las usuarias del programa de deportes comarcal y sus clases de gimnasia de mantenimiento son sagradas. Le ayudan a mantenerse activa, a movilizar el cuerpo y también a socializar con las amigas.

Hasta el año pasado, las sesiones se realizaban en el gimnasio del pueblo, dos tardes a la semana, con una monitora, su adorada Vero. Ahora, a raíz de la covid, la profesora y las clases siguen adelante pero ya no son presenciales. Todos los martes y jueves, a las 16.30, la gimnasia empieza, pero ahora en su móvil.

Por circunstancias, Gloria y su marido están ahora en su piso de Zaragoza, desde donde ella puede seguir con sus clases sin problema. “Me conecto con el teléfono y enseguida salen Vero y las demás. Hablamos un poco al principio para ponernos al día pero en cuanto empezamos con los ejercicios ya solo paramos para beber agua”, explica Gloria.

Las clases tienen una hora de duración y se adaptan al nivel de cada usuaria. Muchas tienen entre 70 y 75 años, pero también las hay de 30 ó 50. Durante la sesión, se trabaja la flexibilidad y algo de fuerza, según las capacidades de cada alumna. “Yo no me puedo tumbar en el suelo para hacer abdominales porque me mareo al levantarme, así que mientras las demás hacen ese ejercicio yo hago otro que me prepara Vero”, comenta.

Habitualmente, Gloria asiste a estas clases por videollamada desde Plenas, donde se reúne con sus amigas, ahora en el salón de la tercera edad y, cuando hace buen tiempo, en el frontón. Dora es de su misma quinta y Carmina cumplirá 75 años en abril. Actualmente, está de baja por una operación reciente pero está deseando poder retomar las clases. “Es una manera de mantenernos activas y de estar entretenidas”, dicen.

"Hablamos un poco al principio para ponernos al día, pero en cuanto empezamos con los ejercicios ya solo paramos para beber agua”

Gloria está a punto de cumplir 70 años y es una de las alumnas de gimnasia Heraldo.es

En los tres casos, se sumaron al programa deportivo de la comarca hace unos siete años, cuando volvieron a vivir al pueblo por la jubilación de sus maridos. Además de gimnasia, también reciben clases de memoria y se apuntan a cualquier propuesta, como talleres de manualidades o de lectura. “La cosa es tener algo que hacer”, asegura Dora.

Coinciden en que prefieren sin dudarlo las clases presenciales, ya que a través del móvil “son un poco sosas”. Al fin y al cabo, son un acto social y con una pantalla de por medio las relaciones se enfrían. A pesar de ello, se muestran agradecidas de poder seguir teniendo a su disposición este servicio, aunque sea a distancia. “Tal y como está la situación sanitaria, me siento más segura haciendo los ejercicios sola en casa”, confiesa Gloria. Además, durante la conexión puede ver a sus amigas y conversar con ellas, lo que las mantiene en contacto a pesar de la distancia y el aislamiento.

“Durante el confinamiento total no pudimos hacer nada de ejercicio y el cuerpo enseguida lo nota”, asegura Dora, quien reconoce que es muy fácil caer en la pereza. “Gracias a estas clases, aunque sean online, las unas por las otras nos animamos y nos mantenemos activas”, añade.

Como ellas, usuarias (la mayoría son mujeres) de otras localidades del Campo de Belchite también están recibiendo clases online, tanto de gimnasia de mantenimiento como de pilares, step o spinning. En total, el programa llega a unas diez personas por sesión y pueblo, siendo los más concurridos Belchite y Azuara.

“De momento los usuarios están respondiendo bien, aunque siempre hay quienes prefieren la modalidad presencial porque a través del móvil se despistan”

No hay un perfil mayoritario de usuarios, ya que dependiendo de la disciplina, quienes asisten a las sesiones tienen una edad u otra. En spinning o step son más chicas jóvenes, de unos 30 años, y en pilates o gimnasia de mantenimiento están las más mayores.

La modalidad de clases online se instauró en la comarca en el mes de diciembre, cuando los aforos de las clases deportivas grupales en espacios cerrados se fueron reduciendo, primero a seis y luego a cuatro personas. “Con el buen tiempo, las actividades se practicaban en el exterior, en frontones y otros espacios, según el pueblo”, explica Francisco Almolda, coordinador del servicio comarcal de deportes de Campo de Belchite.

Pero con la llegada del frío, las condiciones climatológicas hacían complicado seguir entrenando en el exterior, por lo que se decidió hacer uso de las nuevas tecnologías. Para las sesiones se emplea la herramienta Meet, que es gratuita y de fácil acceso y uso. “De momento los usuarios están respondiendo bien, aunque siempre hay quienes prefieren la modalidad presencial porque a través del móvil se despistan”, reconoce Francisco. Aunque son los menos, algunos, por su avanzada edad y la falta de acceso a estos medios telemáticos se han descolgado de la actividad.

En principio, se espera que el programa de deporte de la comarca Campo de Belchite se prolongue al menos hasta el mes de mayo. Esa sería la fecha de finalización habitual pero con casi total seguridad, algunas clases, como las de pádel o patinaje, que no se están pudiendo ofrecer en este momento, terminarán más tarde este año.