Los reyes de oriente del fútbol aragonés

El coreano Jae-Woo Yang fue el último gran refuerzo de la Sociedad Deportiva Ejea, equipo aragonés de la Segunda División B, en el cierre del mercado de fichajes. Natural de Seúl, el joven mediapunta de 20 años lleva varias temporadas en España, buscando un hueco en el fútbol nacional y ya ha pasado, entre otros lugares, por las categorías inferiores del Villarreal, el Roda y el Ebro. "Tras mi paso por el Ebro en División de Honor, buscaba equipo de Segunda B y es un placer para mi estar aquí", relata Jae-Woo Yang sobre su reciente aterrizaje en el Ejea. "Javi Moreno, el entrenador, me está ayudando mucho para crecer como futbolista profesional. Me llevo muy bien con los compañeros y los entrenadores. Me tratan todos muy bien", relata en un notable castellano.

El caso del coreano es, hasta la fecha, es el del asiático que más alto ha llegado en el balompié aragonés en los últimos tiempos empezando desde abajo. Otros como el japonés Raiki Hasimoto lo tienen entre ceja y ceja. A sus 17 años, Raiki es jugador del Juvenil de El Oliver, donde aterrizó a través de la Zaragoza Soccer Academy, un proyecto aragonés que facilita la llegada de jóvenes jugadores a la comunidad. Gustavo Lorente, tutor de Raiki y padre del proyecto, explica que "Raiki es un chaval con potencial" que están en Zaragoza "mejorando su fútbol y perfeccionando su castellano".

En su programa académico-deportivo, los jóvenes talentos que llegan de todo el mundo compaginan el aprendizaje del español con el fútbol en diferentes clubes, en este caso el juvenil de El Oliver. "Está alojado en la residencia de la Sagrada Familia, en el canal, al lado del Stadium Casablanca. Además de perfeccionar su castellano, por las mañanas entrena en el Stadium y por las tardes con su equipo", relata su tutor en España.

El que tenía previsto regresar a Zaragoza esta temporada es Youngjae Ban, conocido por sus colegas futboleros como 'Kun', un coreano que ya ha jugado en el Escalerillas y el Alagón en las últimas dos temporadas. Sin embargo, las derivadas sanitarias de la covid-19 han impedido su regreso esta temporada. "Él tenía previsto volver a Zaragoza y tenía equipos interesados, pero la situación sanitaria actual lo ha impedido para este año", relata apenado Lorente. "Cuando todo esto pase, volverá 'Kun' y seguro que con él más asiáticos", desea.

En Zaragoza desde hace dos temporadas, progresando en su fútbol y su castellano, está el japonés Hiroto Kuninaga. Natural de Nagasaki, juega en el Juvenil del San Gregorio. "Tengo 18 años y es mi tercera temporada en España, la segunda en Zaragoza. Vine a través de un programa para compatibilizar fútbol y estudio. Primero a Madrid y luego a Aragón", explica. "En Zaragoza aprendo castellano y soy feliz jugando al fútbol en el San Gregorio. Es una ciudad que me ha acogido de forma maravillosa", cuenta Kuninaga, que presume de conocer a Shinji Okazaki, su compatriota del Huesca, el gran referente de todos los futbolistas japoneses junto al exzaragocista Shinji Kagawa. Ellos son los reyes de oriente del fútbol aragonés.