Juan Caamaño: "España se cree capaz de todo, vamos a por el oro a los Juegos de Tokio"

La selección española continúa instalada en la cima mundial. El pasado domingo capturó la medalla de bronce en el Mundial de Egipto. Más metales preciosos para la selección más laureada del deporte español. Su delegado es el zaragozano Juan Caamaño.

Tan arriba, tan arriba, ¿llega a sentir vértigo?

Para nada. Los resultados son la consecuencia lógica del juego de un equipo que juega de memoria, que compite mejor que nadie. Solo hemos perdido un partido a lo largo del Mundial. Fue en semifinales ante la que luego sería campeona, Dinamarca.

Y España tiró al palo el lanzamiento que habría conducido a la prórroga, cuando ya no quedaba ni un suspiro.

Una pena. El pivote Rubén Merchán le pegó a la madera... Fuimos todo el encuentro por debajo, pero llegamos al final con opciones. Globalmente, hicimos un Mundial extraordinario. Ganarle la medalla de bronce a una selección tan laureada como la francesa plasma el mérito.

¿En qué reside el éxito de una España que tiene jugadores de hasta 40 años, como Raúl Entrerríos?

Hoy -por ayer-, Jordi Ribera decía una frase muy buena: los jóvenes ya son maduros, y los maduros son cada vez más jóvenes. Entrerríos ya tiene 40 años, pero juega con unas ganas como si tuviera 25. Está sensacional. Esa motivación es la que nos mueve.

Hablan y no paran del entrenador con pinta de presbítero. Jordi Ribera es el técnico del momento.

Es un técnico de vanguardia mundial desde hace mucho tiempo. Prepara muy bien los partidos y se equivoca en rara ocasión en la toma de decisiones. Lee muy bien el juego y sabe salir de las situaciones difíciles que presentan los equipos rivales. Si España tiene una capacidad extraordinaria de reacción ante un resultado adverso, es porque su banquillo propone soluciones.

Con todo lo que dice usted, la pregunta sería: ¿qué hace mal Jordi Ribera?

Viendo jugar a España, la verdad es que pocas cosas. Antes me he dejado entre las virtudes del entrenador el hecho de saber rodearse de los mejores. Y no me refiero a mí.

¿A quién se refiere entonces?

A los servicios médicos, a los preparadores físicos, a todos. El balonmano es un deporte de una gran exigencia física. La suerte nos suele acompañar con las lesiones.

¿Qué les ha dicho Irene Lozano a su llegada a Madrid? ¿Hará un libro sobre la historia de la selección española de balonmano?

Nos ha felicitado con mucho cariño. También lo ha hecho el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. Nosotros teníamos muchas ganas de llegar a España después de haber estado en la burbuja de Egipto.

¿Esperaba todo esto cuando comenzó a jugar al balonmano?

A veces, cuesta asimilarlo. Me siento un privilegiado de formar parte de este colectivo, de esta selección formidable.

El percal pinta muy bien para los Juegos de Tokio.

Pues sí. Solo estamos clasificadas Dinamarca y nosotros.

Pensaba que Francia también...

No. Francia tiene un equipazo, pero deberá jugar un preolímpico durísimo con Croacia y Eslovenia. Una se quedará fuera. Nosotros estamos lanzados. España se cree capaz de todo, vamos a por el oro a los Juegos de Tokio.

Este momento de felicidad merece una dedicatoria.

Por supuesto. A Óscar Mainer, que ya no está con nosotros y que apostó por mí hasta las últimas consecuencias en el BM Aragón.

¡Madre mía, qué ojo tenía ese hombre!

Ya ve a Álex Dujshebáev, a Maqueda... Y también a Jordi Ribera y Paco Blánzquez, que confiaron y confían en mí. Y a mi padre, que me enseñó a amar el deporte.