Rafa Nadal lidera un nuevo intento de España de conquistar la Copa ATP

España iniciará este martes un nuevo intento de conquistar la Copa ATP, cuya segunda edición da comienzo este martes en Melbourne (Australia), y lo hará bajo el liderazgo del balear Rafa Nadal, número dos del mundo, en lo que es el estreno oficial de la temporada para los mejores del circuito.

El equipo español se quedó a las puertas del título en 2020 en el estreno en el calendario de esta nueva competición por equipos, que coronó a la Serbia de Novak Djokovic, que se impuso por 2-1 a la 'Armada' en una final decidida en el doble.

España participará en este evento con un equipo prácticamente similar al de hace un año y uno de los más potentes si se tiene en cuenta el actual ranquin de la ATP. Nadal será el número uno y líder, pero estará acompañado por dos buenos escuderos como Roberto Bautista (13 del mundo), número dos para los individuales, y Pablo Carreño (16), alternativa tanto para individuales como para el doble, una especialidad donde reside la única novedad con Marcel Granollers ocupando el hueco de Feliciano López.

Un cuarteto potente, con tres tenistas en el 'Top 20', algo de lo que no puede presumir ninguno de los otros once equipos que compiten en este torneo que no sólo sirve de antesala para que los grandes nombres estrenen la campaña sino también como puesta a punto final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la campaña que dará comienzo el 8 de febrero.

Nadal, que llega con el 'calentamiento' de la exhibición que le ganó el viernes en Adelaida al austriaco Dominic Thiem (7-5, 6-4), será uno de los que busque ese impulso para la semana que viene en el mismo escenario que acoge esta Copa ATP, que en 2020 se celebró en tres ciudades diferentes (Brisbane, Perth y Sidney).

El año pasado, el manacorí rayó a buen nivel, aunque encajó dos derrotas en individuales, ante el belga David Goffin en cuartos y en la final ante Djokovic. En cambio, Bautista firmó un pleno de victorias y sin ceder un set, aunque está por ver su ritmo competitivo ya que no juega desde octubre.

España está encuadrada en el Grupo B donde debutará ya este martes ante su teórico principal rival, la anfitriona Australia, a la que derrotó el año pasado en las semifinales, aunque en esta ocasión no estará Nick Kyrgios.

Esto puede mermar un tanto el potencial de los de Lleyton Hewitt con la pareja formada por Alex de Miñaur, ganador este año ya en Antalya (Turquía), y John Millman. Posteriormente, España se medirá el jueve a Grecia, con un siempre atractivo duelo entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas. Sólo el primero de cada grupo pasa a las semifinales.

"Va a ser una batalla dura. Jugamos el año pasado contra Australia, están jugando en casa y cuentan con el apoyo del público, pero estamos muy emocionados de estar aquí. España es un país al que le encanta jugar en equipo y que tenemos esta cultura desde que éramos jóvenes. La ATP Cup es una competición por equipos en la que juegas por tu país y creo que es una gran experiencia para todos", apuntó Pepe Vendrell, técnico de Bautista y que ejercerá de capitán.

Además de Nadal y Tsitsipas, en Melbourne no faltarán Novak Djokovic, el austriaco Dominic Thiem, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, en busca de liderar a sus respectivos países a la conquista del primer gran título del año.