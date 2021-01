Casademont Zaragoza-Start Lublin: un partido para seguir creciendo

El Casademont Zaragoza pone fin este martes a la fase de grupos de la Basketball Champions League con la visita del Start Lublin al pabellón Príncipe Felipe (20.00/Aragon TV). Un duelo sin nada en juego, clasificatoriamente hablando, que podrá servir para dar minutos a los menos habituales y como banco de pruebas para los importantes choques que afronta el conjunto aragonés en este comienzo de año 2021.

Con el billete para la segunda fase de la competición europea conseguido y el primer puesto asegurado tras la victoria en Rusia ante el Nizhny Novgorod (92-98), el Casademont Zaragoza recibe a un Pszczólka Start Lublin que persigue la primera victoria en su temporada de debut en la Liga de Campeones de baloncesto. Ya sin opciones de clasificación, el conjunto que dirige David Dedek no quiere irse de vacío y aspira a asaltar el Príncipe Felipe para tomarse además la revancha del partido de la primera jornada, en el que un triple sobre la bocina de DJ Seeley dio la victoria a los aragoneses (85-86). Desde entonces, los polacos han intentado, sin éxito, sumar un triunfo que se les ha resistido tanto en el doble enfrentamiento contra los rusos como en los duelos ante el Falco Szombathely.

Ya sin presión y con novedades en su plantilla, el Pszczólka Start Lublin intentará resarcirse de las últimas y abultadas derrotas para despedirse del torneo con buenas sensaciones. Con respecto a aquel choque celebrado en el mes de octubre, los polacos han perdido a hombres como Lester Medford, Armani Moore o Josh Sharma, quien visitó el Príncipe Felipe con Urbas Fuenlabrada el pasado sábado (105-85), y se han reforzado con hombres como el internacional holandés Yannick Franke, Thomas Davis y Devin Searcy, quienes podrían debutar este martes. Este último, tras ser fichado de otro de los rivales de este Grupo D, el Falco Szombathely. Con la duda de Sherron Dorsey-Walker (14.7 puntos, 4 asistencias), su jugador más destacado, el letón ex de Monbus Obradoiro Martins Laksa (12 puntos, 4 rebotes) es el principal referente del equipo.

Por su parte, con la baja confirmada de Jason Thompson, Casademont Zaragoza tratará de cerrar la fase de grupos con su quinta victoria, en un choque en el que el técnico Sergio Hernández confirmó ayer que dará minutos a los menos habituales. Un hecho que, sin embargo, el ‘Oveja’ no quiere que sirva como excusa sino como premio y motivación.

La búsqueda de la excelencia

No en vano, el entrenador ve el encuentro como un interesante examen con el que seguir asentando las bases de lo que quiere que sea el equipo en cuanto a intensidad defensiva y ritmo de juego. Por eso, tras la sustancial mejora mostrada el sábado, especialmente en la primera parte del partido ante los madrileños, el cuadro rojillo quiere confirmar su paso adelante en un partido que servirá como colofón a su clasificación para la siguiente fase de la Basketball Champions League por segunda temporada consecutiva.

"Este encuentro debe servir para buscar la excelencia en el juego", aseguró este lunes Hernández. "A veces no son fáciles este tipo de partidos que no modifican posiciones y hay que encontrar una motivación que tiene que ser el juego y la búsqueda de la excelencia en el juego", destacó el preparador del conjunto aragonés. El argentino explicó que su equipo tratará de seguir sumando victorias y de seguir mejorando su juego pero que el hecho de que no haya nada en juego le permitirá "hacer una rotación mayor" para que algunos hombres que no vienen jugando tanto tengan mas minutos.