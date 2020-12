El Kiel destroza el sueño de la décima Liga de Campeones de balonmano del Barça

El sueño de la décima Liga de Campeones del Barça se esfumó a manos de una auténtica exhibición en defensa y portería en la segunda parte del Kiel, rey del continente en el 40x20 por cuarta vez en su historia, ocho años después de la última corona (33-28). Llegaba como favorito el equipo azulgrana, pero esta vez se impuso el guión preferido por el campeón alemán, dirigido por ese viejo conocido que es Filip Jicha, en la final más atípica, la de la Liga de Campeones 2019-20, pues se disputó ya mediada la temporada 2020-21.

Sin el tradicional ambiente en las gradas del monumental Lanxess Arena de Colonia, el espectáculo se compensó en la cancha, con un duelo de poder a poder pero en el que la intensidad de la defensa germana liderada por Pekeler y Wiencek, la auténtica lección en portería de Niklas Landin y el lanzamiento exterior de dos cañoneros como Sagosen y Weinhold doblegaron al equipo de Xavi Pascual, en el que estrellas como Palmarsson o Dika Mem fueron apenas caricaturas de su nivel habitual.

El duelo, el tercero entre ambos equipos en una final de Champions después de los enfrentamientos por el título de las temporadas 1999-00 y 2009-10, comenzó trepidante, con un intercambio de goles frenético y la esperada dureza germana en el centro de la defensa. Fruto de esta intensidad llegaron las dos exclusiones tempraneras del genio noruego Sander Sagosen, que le situaban al borde del precipicio demasiado pronto.

El Kiel castigaba desde el punto de penalti a través del sueco Ekberg, mientras el Barça, un tanto atascado ante el 6-0 del campeón de la Bundesliga liderado por los duros Pekeler y Wiencek en el centro de la defensa, se sostenía a través del lanzamiento del zurdo Dika Mem, el mejor en la semifinal ante el PSG, y el buen trabajo de su compatriota Ludovic Fábregas en el pivote.

Las rentas de uno o dos goles del Kiel comenzaron a tornarse en un paisaje más preocupante para el Barça una vez superado el ecuador de la primera parte, cuando los pupilos de Jicha elevaron la ventaja a los cuatro tantos (13-9), pero la reacción azulgrana fue de altura, pues el equipo de Xavi Pascual metió una marcha más para explotar su velocidad. Las paradas de Pérez de Vargas bajo palos, tres goles consecutivos del correcaminos zurdo Aleix Gómez y otro más de Mem pusieron la igualdad en el marcador.

Final de la Liga de Campeones de balonmano entre el Kiel, campeón del torneo, y el FC Barcelona THILO SCHMUELGEN

El Barça emuló su gran respuesta en la semifinal frente al PSG, cuando el campeón francés se fue en el tanteador en la primera parte.Lo más difícil parecía hecho, pero el Kiel no estaba dispuesto a dejar así las cosas, pues con otro parcial favorable basado en una enorme capacidad de lanzamiento exterior cerró la primera parte tres arriba (19-16). Ni rastro de cansancio en el equipo alemán a pesar de la prórroga en la semifinal ante el Veszprém 24 horas antes, en una primera parte en el que los ataques superaron a las defensas y a unas porterías, las de Landin y Pérez de Vargas, que apenas rozaban el 25 % de efectividad, un porcentaje inusualmente bajo.

El Barça inició la segunda parte con superioridad por la exclusión en los últimos segundos del primer acto de Weinhold, pero lejos de aprovechar esta circunstancia, fue el Kiel el que metió una marcha más, aupado por las paradas del danés Landin, para situar de nuevo la diferencia en los cuatro goles (21-17), una renta que mantuvieron e incluso incrementaron hasta el 25-20 a través del trabajo de Pekeler en el pivote y del zurdo Weinhold en el lanzamiento de 9 metros. La exclusión del propio Weinhold pareció dar algo de aire al campeón de la Asobal, pero en inferioridad el Kiel se sostuvo con un Landin cada vez más imponente bajo palos. El danés demostró su condición de uno de los mejores guardametas del mundo amargando un ataque azulgrana tras otro y sólo la respuesta de su compañero de posición Pérez de Vargas evitaba la sentencia alemana.

Tras cinco minutos de atasco total, sin goles, Aleix Gómez al contraataque permitió al Barça entrar en los últimos diez minutos de nuevo en partido, a solo tres goles de distancia. Sin embargo, Landin seguía siendo una pesadilla y los minutos volaban. La exclusión de Wiencek le dio aire al Barça, sostenido por la habilidad del croata Luka Cindric en la dirección de juego, pero un fallo desde el punto de penalti de Aleix Gómez y la réplica de Ekberg desde los siete metros condenaron definitivamente las posibilidades azulgranas

Final de la Liga de Campeones de balonmano entre el Kiel, campeón del torneo, y el FC Barcelona FRIEDEMANN VOGEL

THW Kiel 33-28 Barcelona

Kiel: Landin, Ekberg (8, 6p.), Reinkind (1), Duvnjak, Pekeler (4), Wiencek (2), Dahmke (5) -siete inicial-, Quenstedt (p.s.), Voigt, Sagosen (7), Wäger, Sunnefeldt, Zarabec (1), Ciudad Benítez, Weinhold (5) y Ehrig.

Barcelona: Pérez de Vargas, Aleix Gómez (10, 5p.), Dika Mem (4), Cindric (3), Fábregas (3), Palmarsson (1), Ariño (4) -siete inicial-, Möller (p.s.), Janc, Dolenec, Raúl Entrerríos (1), Thiagus Petrus (1), Sorhaindo, Frade, N'Guessan (1) y Álex Pascual.

Árbitros: Matija Gubica y Boris Milosevic (Croacia). Excluyeron a Sagosen y a Weinhold en dos ocasiones y a Wiencek por el Kiel; y a Thiagus Petrus en dos ocasiones, Mem y Janc por el Barcelona.

Parciales: 3-3, 7-5, 10-8, 13-10, 15-14, 19-16 (descanso), 21-17, 21-19, 26-21, 26-22, 29-25 y 33-28 (final).

Incidencias: Final de la Liga de Campeones 2019-20 disputada en el Lanxess Arena de Colonia a puerta cerrada.