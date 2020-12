La árbitra Lorena García: "Sin público se pierde la esencia del deporte"

Hoy, su compañera, la valenciana Tania Rodríguez, y usted harán historia en el balonmano español.

Así es. Somos la primera pareja formada por dos mujeres que arbitran un encuentro de Liga Asobal.

Además, no es un partido cualquiera. Barcelona contra Bada Huesca. Primero contra cuarto.

Sí, vamos a pitar a uno de los mejores equipos del mundo en el Palau y al conjunto oscense, al que ya he arbitrado en encuentros amistosos y que este año están haciendo una temporada magnífica.

¿Ya tiene hormigueo en el estómago?

No me ha dado tiempo a ponerme nerviosa, aunque sé que esos nervios, que son positivos en un partido para estar alerta de todo lo que sucede, llegarán. Cuando acceda al pabellón, vea a los jugadores a mi lado y pite el inicio del partido, me daré cuenta de donde estoy.

¿Esperaba que llegase una designación de Asobal tan pronto o ha sido una sorpresa?

No soy consciente de tener el privilegio de pitar Asobal, no me lo puedo creer. Es un objetivo que teníamos, pero no sabíamos cúando iba a llegar. Hemos trabajado partido a partido para poder disfrutar de una experiencia así.

¿Y qué me dice de los famosos rituales y supersticiones que tienen los árbitros?

Nosotras tenemos una rutina de partido. En esta ocasión, a pesar de ser un día único, no haremos nada distinto. Tomaré un café con mi compañera, nos podremos al día, nos abrazaremos y nos daremos suerte.

¿Seguro que no tiene ninguna manía?

Siempre llevamos trenza porque empezamos a arbitrar con ella y nos caracteriza mucho. Hoy en día ya nos conocen los equipos, pero al principio, éramos las arbitras de la trenza. Ahora mismo no concebimos pitar sin este recogido, nos sentimos más seguras y es parte de nuestra presencia en el campo.

¿Cree que es el primer paso para ver en un futuro una plantilla arbitral con mayor presencia femenina?

Sí, totalmente. Ahora por suerte hay muchas mujeres en el estamento de árbitros nacionales. Ojalá este sueño lo puedan cumplir muchas compañeras más.

A pesar de ser un día muy especial para ustedes, su familia y amigos no podrán asistir al encuentro.

Siempre me han dicho que no se perderían el día de mi debut en Asobal y que vendrían a verme donde hiciese falta. Sin embargo, por la pandemia no es posible. Sentiré su calor y lo podrán ver en la televisión.

¿Cómo le ha afectado la pandemia a nivel profesional?

He podido descansar y trabajar el visionado de partidos. En ningún momento hemos dejado de formarnos. De hecho, he tenido más reuniones que nunca.

¿Y al deporte español?

Ha perjudicado mucho económicamente, porque no hay aficionados y los patrocinadores han bajado. A nivel de competición, ha afectado muchísimo, sin público se pierde la esencia del deporte.

Es un ejemplo para decenas de árbitras que aspiran a poder llegar a la élite, ¿Cómo les animaría a no rendirse en el camino?

Les diría que tengan paciencia, que las cosas no siempre llegan cuando esperamos, pero que con trabajo y esfuerzo se puede conseguir. Si mereces un premio en algún momento de tu carrera deportiva, al final, llega.