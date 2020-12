El CV Teruel se enfrenta al Manacor con el objetivo de seguir líder

El CV Teruel se enfrenta este sábado en casa al Conectabalear CV Manacor -a las 18.30- en un partido sin público debido a la pandemia de covid en el que los aragoneses, en primera posición en la tabla, pelearán para llevarse tres puntos más a su casillero y continuar en cabeza de la clasificación.

La escuadra naranja no ha perdido ni un punto en su feudo en lo que va de temporada y quiere hacer del pabellón Los Planos un fortín inexpugnable, por lo que desarrollará su mejor juego para derrotar a los manacorís, en quinto lugar en la clasificación.

Los turolenses ya vencieron a los baleares como visitantes en la primera jornada de la temporada y en los últimos cinco años los de Manacor solo han podido arrancar dos sets a la escuadra naranja, pero esta última no piensa bajar la guardia ni por un momento, una premisa que sigue con todos y cada uno de sus rivales.

Así lo ha explicado este viernes el entrenador turolense, Miguel Rivera, quien advierte, además, de que el choque con los manacorís será a todas luces complicado, pues el Conectabalear es un equipo “peligroso”, muy agresivo en el saque y efectivo en el bloqueo y que está obteniendo muy buenos resultados.

La plantilla de Rivera apelará a su sólido sistema de recepción para frenar el ataque de los baleares e intentará evitar algunos fallos que en el último partido -este miércoles contra Río Duero Soria- se vieron en la cancha. Cuenta para ello con un equipo en muy buena forma, si bien no podrá salir a la pista todavía el colocador serbio Milan Jovanovic, que se recupera de una lesión en la rodilla.

Por suerte, como ha destacado Rivera, y a juzgar por los resultados de las pruebas de diagnóstico por imagen que se le han realizado, no parece que Jovanovic sufra rotura de menisco ni desgarro alguno, lo que hace prever que su recuperación será rápida. De hecho, este jueves ya entrenó con el resto del equipo si bien no al máximo y el técnico calcula que la semana que viene el colocador serbio “ya trabaje al ritmo que sus demás compañeros”. También el capitán del equipo, Tomy Ereu, sufre molestias en los músculos abductores tras el partido contra los sorianos, pero no le han impedido entrenar con normalidad.

“El resto del equipo está muy bien”, destacó Rivera. El entrenador recordó que el conjunto naranja está inmerso en un frenético periodo de competición, al tener que jugar 4 partidos en apenas 11 días, en parte por haber tenido que atrasar el encuentro con el Unicaja Costa de Almería por la cuarentena de algunos jugadores andaluces tras haber estado en contacto con otros del Voley Palma, donde se detectó un positivo. Este encuentro aplazado se jugará finalmente este miércoles, 16 de diciembre, en el pabellón Moisés Ruiz de Almería.

“Tenemos que saber mantener la tensión durante todos estos días, pero ahora toca centrarnos en el partido contra el Manacor”, ha recalcado el entrenador turolense. Miguel Rivera explica, no obstante, que ante el elevado número de choques que el CV Teruel tiene que afrontar en menos de dos semanas, está repartiendo la carga física entre todos los jugadores, a fin de poder abordar todos los encuentros con éxito. “Al final, se trata de repartir saltos entre todo el conjunto, porque esa es la grandeza de un equipo”, afirma Rivera.

El técnico naranja destaca el papel que está desempeñando el receptor argentino Mariano Vildosola, uno de los fichajes de esta temporada. Según señala, el recién llegado aporta estabilidad en recepción, es muy ordenado en el juego y ayuda en bloqueo, además de moverse muy bien por la cancha.