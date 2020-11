Todos los descuentos del Black Friday que deberías tener en cuenta si eres un deportista empedernido

Desde que hemos montado nuestro propio gimnasio en casa, nos hemos enganchado a practicar deporte a diario puesto que, además, sabemos los beneficios que esto tiene para nuestra salud. Así, en nuestra rutina diaria no faltan ejercicios para potenciar nuestros abdominales (y tener a punto el 'six pack' para el próximo verano) ni, por supuesto, unos estiramientos adecuados. De hecho, estos últimos los realizamos, aunque incluso algún día no hayamos hecho deporte, puesto que es fundamental estirar a diario para garantizar la salud de nuestro sistema muscular. Con todas estas prácticas, conseguimos mantener un buen estado de forma.

Pero, para hacerlo con garantías, necesitamos contar con un buen material y con una nutrición deportiva que complemente nuestros esfuerzos. Y qué mejor momento que, ahora, que es Black Friday, para disfrutar de todos ellos al mejor precio, ya sea el conjunto deportivo con el que llevas meses soñando, las cremas de frutos secos 100% con las que animar tus meriendas o el calendario de Adviento 'fit' que quieres empezar el próximo 1 de diciembre. Tres de nuestros 'ecommerces' favoritos han decidido celebrar una semana negra y activar sus ofertas en numerosos productos de su catálogo (¡incluidos los 'best sellers'!). ¿Crees que podrás resistir la tentación y no darte un capricho con la ayuda de Myprotein, Streetprorunning y Foodspring?

Tres ‘ecommerces’ deportivos... ¡con descuento!

- Streetprorunning, ¡todo en moda! El catálogo de este ecommerce incluye algunos productos con hasta un 70% de descuento por la celebración de su Semana Negra. Además, amplían su plazo de devolución hasta el 15 de enero y ofrecen la posibilidad de financiar las compras en 24 o en 4 meses sin intereses en compras superiores a 99 euros. Así, encontramos zapatillas de running desde 18 euros; de trail, desde 39; calzado casual, desde 19; accesorios desde 7,50 y precios especiales en textil y en la marca Adidas.

Hay descuentos en moda y calzado. Streetprorunning

- MyProtein con sus ‘best sellers’ al 40%. Para premiar a sus usuarios este Viernes Negro, desde MyProtein han decidido aplicar un descuento el 40% a todo su catálogo de los más vendidos, donde, además de suplementos, podemos encontrar ropa y complementos para el gimnasio. Eso sí, no olvides poner el código ‘BFES’ antes de confirmar lo que llevas en el carrito de la compra.

Todos los productos, sin excepciones, están al 40%. Myprotein

- Foodspring y sus Black Boxes. Para celebrar este Viernes Negro, el ecommerce deportivo especializado en nutrición ha lanzado unas cajas negras de edición limitada en las que disfrutar de varios de sus best sellers a la vez... ¡y con descuentazos! Dependiendo de tus objetivos, ¿eres más de la Black Box Musculación, Shape o Vegana? Valoradas en más de 100 euros, ahora pueden ser tuyas por menos de 50.

La Black Box Shape. Foodspring

