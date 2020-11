golf

Rahm se aleja de Dustin Johnson, líder del Masters

"No he podido meter un putt. Me ha salvado hacer dos birdies en el 14 y el 15. Intento ser siempre positivo, pero ahora me cuesta porque estoy a siete golpes. Mal tema", dijo decepcionado el golfista español, que intentará dar caza al líder durante la última jornada.