Primer día de deporte en el exterior en Aragón

Los más de 2.000 abonados y usuarios del Centro Municipal Deportivo de Duquesa Villahermosa, de la capital aragonesa, se han quedado sin posibilidad de utilizar la instalación, toda ella un recinto cerrado. La piscina, el spa, el gimnasio y el pabellón se clausuraron ayer, por un tiempo indefinido. Fuentes de la empresa concesionaria de la explotación de dicho centro indicaron que «las pérdidas económicas van a ser muy fuertes». Ésta es una de las variadas situaciones que se produjo en una instalación deportiva aragonesa, fruto de las nuevas medidas restrictivas que ha aprobado el Gobierno de Aragón en materia de deportes con el fin de amortiguar la propagación del coronavirus en su segunda oleada.

El centro hidrotermal ubicado en Ranillas, que no es un gimnasio, trató de abrir en la mañana de ayer, después de elevar una consulta a la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Sin embargo, sobre las 10.00 de la mañana se presentó una dotación de la Policía Local y cerró esta parte de la infraestructura deportiva. Por el momento, se puede utilizar el campo de golf.

«Nos cerraron en el mes de marzo, nos dejaron abrir en junio, después de realizar unas fuertes inversiones para adecuarnos a la situación sanitaria, y ahora nos vuelven a cerrar. ¿No han valido para nada esas inversiones? ¿Cuándo podremos volver a la actividad? ¿Tendemos que invertir de nuevo? Estamos aprisionados por un marasmo de legislación superpuesta, nacional y autonómica, y, sin embargo, carecemos de certidumbre y seguridad jurídica y económica. Así no pueden funcionar las cosas», indican fuentes del área de gerencia de Ranillas, centro que presta servicio a otros 2.000 abonados.

En el Estadio Miralbueno El Olivar, con 9.000 socios, la directiva trata «de no perder la vinculación del socio con el club», que ayer se vio obligado a cerrar el pabellón y la piscina cubierta, «una instalación muy demandada por los deportistas y para la práctica del deporte-salud». Explica Jon Korkostegi, gerente de El Olivar, que «estamos intentando sacar actividades al exterior, para no disminuir la oferta al socio». En la tarde de ayer, por ejemplo, se improvisaron unas canastas de baloncesto en el exterior, para que se entrenen allí los equipos de esta disciplina. Algunas actividades de gimnasia de mantenimiento tendrán lugar en adelante al aire libre. «Como nos encaminamos hacia los meses del frío y las lluvias, unos días se podrán llevar a cabo estos programas deportivos y otros, por el contrario, no. Pero nuestra obligación es facilitar al socio un servicio amplio».

«Con los nuevos límites que ha aprobado el Gobierno de Aragón –continúa explicando Korkostegi–, también se nos hace complicado desarrollar la labor social y de convivencia del club, una dimensión que tiene verdadera importancia. El restaurante está cerrado. Sólo se puede utilizar la terraza. Y no es lo mismo comer al aire libre que en un espacio cerrado. Para las personas de edad más avanzada, esta situación se ha hecho más gravosa. Por su puesto, los juegos de mesa y las charlas en ese ambiente se ven muy afectados. Es mucho lo que perdemos, sobre todo en fines de semana. Para nosotros, uno de los grandes retos de este momento es cómo hacemos subir a la gente al club».

Entrenamiento al aire libre en El Olivar de Zaragoza TONI GALAN

Una situación similar se vive en el Stadium Casablanca, club polideportivo con alrededor de 11.000 abonados. Allí se ha cerrado la piscina cubierta, que tiene dimensión olímpica y es referencia para miles de usuarios. Igual suerte han corrido el gimnasio y el pabellón. Fuentes del club del Canal indicaron que van a llevar «al exterior todas las actividades que sean susceptibles de ejercitarse al aire libre, como el zumba o el pilates. En todo caso, la oferta al abonado experimentará una importante reducción». Los equipos de baloncesto se trasladaron ayer a las pistas exteriores. Los menos afectados en este sentido han sido los diferentes conjuntos de fútbol, que entrenan y juegan, en competición nacional, en el campo Gregorio Usábel o en los aledaños. El restaurante del Stadium, por su parte, está cerrado, a excepción de la atención en la terraza.

En las instalaciones municipales del Alberto Maestro, las prácticas deportivas de interior, de gimnasio y piscina, que ya se habían reducido de modo considerable en las pasadas semanas, se ven ahora por completo paralizadas. Las pistas de tenis, pádel, baloncesto y fútbol sala ubicadas en el exterior siguen a disposición de los usuarios, con los límites horarios establecidos. Algunos clubes de pádel están dejando al descubierto sus pistas para seguir funcionando, y en el Real Zaragoza Club de Tenis se han cerrado el gimnasio y el restaurante. Las pistas cubiertas pueden utilizarse con los portones abiertos.

Los gimnasios de Huesca, mientras tanto, han tomado con resignación su cierre, aunque no comparten las nuevas restricciones. El sector considera que la administración no está siendo justa, puesto que sus centros son seguros, ya que según el propio ministerio los contagios en gimnasios no llegan al 0,30 por ciento, apuntó Manuel Lasauca, del centro Alameda. A través de las redes sociales, los propietarios de gimnasios de toda España empezaron a organizar una manifestación de protesta por su situación para el próximo sábado.