Momento crítico para los gimnasios en Aragón: "No somos el problema, somos la solución"

Los gimnasios de Aragón se han sumado este viernes a lista de negocios sacudidos por la segunda ola de la crisis del coronavirus. “Nos ha sorprendido que nos cerrasen y lo que más nos duele es que no se nos considere un sector vinculado a la salud y que no nos hayan escuchado”, denuncia Alberto García, gerente de la patronal del sector de centros deportivos y gimnasios. La actividad física, explica, es una herramienta para “luchar contra el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades”.

La tasa de contagio en actividades deportivas es del 0,28%, según el Ministerio de Sanidad. La patronal y los empresarios no comprenden el cierre total de gimnasios: “No ha habido ni un solo brote en la Comunidad, que nosotros sepamos, desde que volvimos a la actividad hace cinco meses. No se legisla con los datos de estos meses. No nos han explicado por qué nos cierran”, protesta García. “Casi de un día para otro nos hemos encontrado con el cierre total y el resto de negocios permanecen abiertos. Nosotros no somos más peligrosos que otras actividades”, explica Alberto García, quien defiende que el sector ha hecho “un ejercicio de responsabilidad importante para poder adaptarse a las nuevas normativas”.

"Somos un sector que genera empleo juvenil"

Si la situación no cambia en los próximos meses, argumenta, el 44% de los gimnasios aragoneses tendrá que cerrar sus puertas ya que, hasta septiembre, los negocios han perdido un 53% de facturación respecto a 2019. “Por ejercicio de responsabilidad con la sociedad volvimos en junio, que es nuestra temporada baja. Abrimos con pérdidas y ahora tenemos que cerrar”, añade. Las empresas que, según García, tengan más “musculo financiero, tendrán más posibilidades de sobrevivir, pero va a ser muy difícil”.

Más de 6.000 trabajadores en Aragón tienen que ir al ERTE por el cierre total de centros deportivos, la mayoría de ellos jóvenes por debajo de 35 años. “Somos un sector que genera empleo juvenil, es un núcleo de población que necesita empleo”, afirma. La patronal denuncia la falta de comunicación con las autoridades competentes: “Estamos valorando presentar una demanda, pero no nos gusta ir en esta línea”.

Alternativas

Algunos gimnasios ya han pensado en un plan b para que sus clientes no pierdan la forma física y puedan seguir realizando ejercicio para rehabilitaciones. La cadena de gimnasios Vivagym volverán a impartir clases dirigidas, al igual que durante el confinamiento de marzo, a través de redes sociales.

Interior del gimnasio Viva Gym Puerta del Carmen Guillermo Mestre

Protesta con el lema "No somos el problema somos la solución"

El sector ha convocado una concentración para el próximo 14 de noviembre en Zaragoza contra el cierre de gimnasios. Con el lema “Deporte es salud. No somos el problema, somos la solución” piden que la actividad deportiva sea considerada de carácter esencial como medida preventiva de salud física y psicológica.