Nuria Castán lamenta la suspensión de las dos primeras pruebas de la temporada

El Freeride World Tour ha anunciado la cancelación de las pruebas en Hakuba y Kicking Horse Golden BC, las dos primeras de su calendario en esta temporada 2021, debido a las restricciones marcadas por la pandemia. La benasquesa de adopción Núria Castán, única rider española en esta exigente cita del deporte blanco reconoce que era «una opción que ya contemplábamos» debido a todos los protocolos y restricciones de viaje que se deben seguir a causa de la COVID-19. "Es una lástima, pero debemos seguir las medidas y encontrar las mejores opciones para poder seguir celebrando el FWT esta temporada", señala la joven rider, que espera consolidar en esta temporada su esperanzador debut en la exclusiva élite de esta modalidad deportiva.

Castán se encuentra estos días en Innsbruck, Austria, donde en las últimas semanas está entrenando para preparar su participación en la nueva temporada del FWT y ha recibido con resignación la suspensión de las pruebas de Hakuba, Japón, y KickingHorse Golden BC, Canadá, que eran las dos primeras paradas del calendario. La organización está trabajando para sustituir los eventos cancelados y trasladarlos a Europa. Por ello, si no se produce un cambio radical en la situación pandémica global, el FWT 2021 se celebrará íntegramente en Europa.

"Este año ya no soy rookie y, por suerte, el año pasado pude vivir la experiencia de competir en Japón y Canadá", comenta una Castán para quien estas cancelaciones son "una lástima" para los riders que empiezan este año, ya que no podrán competir en estos paraísos del freeride. No obstante, entiende que, debido a las circunstancias actuales, "toca adaptarnos a la nueva situación y regirnos por lo que marca la organización del Freeride World Tour".

Desde el FWT informan que en breve anunciarán donde se celebrarán los dos primeros eventos de la temporada. Según la organización, "esta decisión ha sido tomada para garantizar la salud y seguridad de los atletas, personal, colaboradores y organizaciones locales. Al minimizar los viajes, los competidores limitarán el riesgo y facilitarán el cumplimiento de las restricciones internacionales de viaje". Y puntualizan que "el calendario 2022 promete una vuelta a la normalidad con cinco etapas internacionales confirmadas. Hasta entonces, el FWT se esfuerza por elaborar un nuevo escenario para 2021, que comunicaremos durante las próximas semanas".

De momento, los eventos confirmados son Ordino Arcalís, Andorra, entre el 22 y el 27 de febrero; Fieberbrunn, Austria, entre el 6 y el 12 de marzo, y la final quese celebrará en VerbierXtreme, Suiza, entre el 20 y el 28 de marzo. La retransmisión de la competición estará disponible en www.freerideworldtour.com.