Alex Rins "contento y afortunado de no tener coronavirus"

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), sexto en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, y ante el inicio del Gran Premio de Europa de la categoría en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, ha dicho estar "contento de estar aquí y afortunado de no tener el coronavirus, porque cuesta caro esto".

"Estoy con muchas ganas de competir, si bien parece que mañana será bajo la lluvia, así que lo daremos todo e intentaremos pilotar fino para no cometer fallos y para llegar a la carrera lo más preparado posible pues aunque en principio dan lluvia para mañana y para el sábado, y seco para el domingo, será un poco con los ojos cerrados", explica Rins.

"Competir en lluvia siempre es una lotería y aunque haya hecho buenas carreras en agua, prefiero rodar en seco porque disfrutas mucho más del circuito, de la moto, de las sensaciones que te da. Al final, será una lotería. Puede ir bien o mal, porque podemos cometer un fallo. Lo que tenemos que hacer es pilotar finos", asegura.

A 32 puntos del líder, su compañero de equipo Joan Mir, el piloto de Suzuki afirma no haber echado las cuentas "las únicas cuentas que se me pasan por la cabeza son 75 puntos, que son las tres carreras que tenemos por delante y vamos a ir a por todas en las tres".

"Estoy contento de haber conseguido dos podios en las dos carreras anteriores, porque rascamos bastantes puntos al campeonato, por lo que el objetivo va a ser este, intentar repetir podios", reconoce el piloto de Suzuki.

Sobre su planteamiento para estas carreras, Alex Rins indica : "En principio, el planteamiento que tenía era volver a casa entre Valencia 1 y Valencia 2, y de Valencia 2 ir directamente a Portimao en coche, ya que recibimos un e-mail de IRTA que nos aconsejaba que nos quedáramos en Valencia y así haré. Me quedaré aquí, ha venido también mi novia Alexandra, así que estamos aquí todos en el motorhome, sanos y dentro de la burbuja. Así que, a estar aquí..."

Al respecto del coronavirus, Alex Rins explicó: "Lo mismo que las semanas anteriores, no he estado confinado en casa, porque al final hay necesidad de salir, aunque sea al gimnasio o a dar un paseo por la montaña con los perros".

"Lo único diferente es que me he hecho una PCR de por medio, antes del PCR oficial que tenemos que hacer antes de entrar al circuito, para saber si era positivo o no. Al final es complicado, porque aunque no lo tengas, si estás en contacto con alguien como le ha pasado a Lecuona, no puedes correr. Tanto mi equipo personal como yo hemos intentado tener el máximo cuidado posible", recalca Rins.

Sobre la PCR que se hizo, reconoce que fue "por curiosidad, pues no sé en qué gran premio fue, pero sí que hubo uno en el que estaba fatal, tenía un 'trancazo' como una gripe, y la verdad es que la paranoia se apodera de tu cabeza. Sin dormir toda la noche, pasándolo mal y esperando a esa PCR, pero aquello fue un simple resfriado".