Bottas deja sin 'pole' a Hamilton en Imola

Valtteri Bottas es el ejemplo de un piloto más que aceptable que ha tenido la mala suerte de estar en el mismo equipo que un Lewis Hamilton en estado de gracia. Por eso, muchos le consideran, si se permite el juego de palabras en alusión al eterno Sean Connery, 'el hombre que pudo reinar'. Si en lugar del británico tuviera a otro a su lado, quién sabe hasta dónde podría haber brillado en esta era dorada de Mercedes.

Lo visto en Imola, un circuito donde nadie había competido más que Kimi Räikkönen en Fórmula 1, es el mejor ejemplo. Una pista muy estrecha, con poca información previa (solo disputaron unos libres por la mañana, aunque de media hora más de duración) y donde se penaliza cualquier error. Pero especialmente fue una clasificación en la que, a una vuelta, se demostró que un pequeño fallo puede ser determinante. Los límites de la pista se llevaron por delante numerosos tiempos, por lo que llegar a rozar la frontera para no pasarla se convirtió en un rato para todos.

Hamilton lo hizo. En el arranque de la Q3, en su primera vuelta, el hexacampeón hizo salir una nube de polvo tras pisar con sus neumáticos para llevarse el mejor tiempo inicial, pero por detrás Bottas sabía que tenía un poco más. Así, en un segundo intento en el que ambos mejoraron sus cronos, se llevó el mejor tiempo por 97 milésimas. Fue una sesión que acabó como siempre, con los Mercedes al frente y Max Verstappen tercero, aunque estuvo muy cerca de no conseguirlo.

Y es que una avería en la Q2 estuvo a punto de llevarse por delante la clasificación del neerlandés. Estaba haciendo su vuelta cuando, de repente, el motor Honda de su Red Bull empezó a fallar. Mientras bramaba por la radio que estaba perdiendo potencia y entraba en boxes, sus mecánicos se pusieron en 'modo ataque'. En apenas cinco minutos abrieron la tapa motor del RB16, detectaron que una bujía no estaba actuando correctamente, la sustituyeron, volvieron a montar el monoplaza e hicieron salir a Verstappen. La extraordinaria labor de los mecánicos de Red Bull es una de las grandes diferencias con las que la escuadra de las bebidas energéticas cuenta con respecto a los otros equipos.

Mientras, en pista, Alex Albon sacaba los colores a su lado del box. Salidas de pista, trompos, tres tiempos eliminados por pasarse de los límites. Si su labor este sábado se tiene que calificar, solo se puede decir que deficiente sería muy optimista. Sobre todo porque no contrasta solamente con el rendimiento de Verstappen, que está dos pasos por delante, sino por el hombre al que sustituyó. Pierre Gasly, con el AlphaTauri, logró una excepcional cuarta posición con la que arrancará este domingo en el GP de Emilia Romaña en busca de otro podio en territorio italiano. El francés, recién renovado con los de Faenza -que está a apenas 15 kilómetros de Imola- pero consecuentemente descartado con el primer equipo de Red Bull, sigue reivindicándose, aunque tendrá que confirmarlo en carrera.

El que no tuvo su sábado fue Carlos Sainz. Aunque pasó a la Q3, requisito mínimo que se le exige a los McLaren, admitió no sentirse cómodo con el monoplaza en este complejo circuito. Se clasificó en una décima posición que sabe a poco, y que tendrá complicado mejorar en carrera, dado que este es un trazado muy estrecho y donde adelantar es prácticamente una quimera. "No ha sido lo ideal. Estamos un poco lejos, más de lo que me gustaría, sobre todo de AlphaTauri, que nos ha metido casi cuatro décimas y Renault también, así que tenemos deberes", admitía el madrileño.

Aunque será complicado que lo repita, Sainz buscará volver a sacar petróleo de la salida de este domingo. "Lo vamos a intentar, como siempre, pero la verdad es que no he ido demasiado cómodo con el coche y esperemos que mañana con la gasolina de carrera y demás podamos ir un poco mejor", señalaba, sin dar muchas más claves.