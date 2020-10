El CV Teruel, a por el liderato frente al Barça Voleibol

El CV Teruel se enfrentará este sábado contra el recién ascendido Barça Voleibol en un pabellón Los Planos sin público a causa del confinamiento por la covid-19. El choque, que se disputará a las 18.30, se podrá seguir por internet. Los locales llegan al encuentro animados por un inmaculado arranque de temporada, tras conquistar la Supercopa frente al Unicaja Costa de Almería y ganar los tres primeros partidos de la Superliga. Ocupan el segundo puesto de la clasificación, solo por detrás del CV Guaguas canario, pero empatados a nueve puntos. Los catalanes son cuartos por la cola y solo han podido ganar uno de los tres partidos disputados en su regreso a la categoría reina del voley nacional.

El conjunto turolense no podrá contar con el apoyo de su hinchada, pero el entrenador naranja, Miguel Rivera, advierte de que, ante la evolución de la pandemia, los equipos tienen que "acostumbrarse" a jugar con las gradas vacías. Como consecuencia de la covid-19, el partido del Guaguas previsto para este fin de semana ha sido cancelado tras registrarse dos positivos en la plantilla canaria. Esta circunstancia daría el liderato al CVTeruel si mañana suma los tres puntos.

El principal inconveniente para los locales serán las previsibles bajas del central Mart Naaber –el techo del equipo con sus 2,12 metros de altura–, que sufre un esguince en un tobillo, y del gran capitán Thomas Ereu, con molestias en los abductores. Aunque el estonio Naaber podría saltar a la cancha, el entrenador turolense, Miguel Rivera, reconoce que "no estará al 100% de su potencial" y opina que es "difícil" que pueda contar con Ereu.

Los naranjas tendrán enfrente un equipo peleón y que arriesga en el juego. Miguel Rivera señala que es un conjunto “peligroso” por su agresividad, que, en caso de no caer en errores, puede convertirlo en un conjunto temible. Sin embargo, ese mismo atrevimiento puede provocar fallos que lastran su marcador.

El entrenador turolense reconoce que el equipo “no puede tener resultados mejores” en el inicio del presente curso, pero ha aclarado que todavía “hay margen de mejora” sobre todo para conseguir un juego de alto nivel sin intermitencias.

El preparador local lamenta la ausencia de la fiel afición naranja en Los Planos. “Me gusta jugar con el mayor número de espectadores posible”, reconoce Rivera, aunque también aboga por no suspender partidos en la medida de los posible para no atascar la competición. Reitera su planteamiento de que no le gustaría ganar la liga si esta tiene que ser suspendida por la pandemia y en ese momento el CV Teruel ocupa el primer puesto. “No me sentiría campeón”, remacha el preparador.

Respecto al balance sobre los primeros compases de la liga, Miguel Rivera considera que se han cumplido los pronósticos con un buen rendimiento de los equipos favoritos, como el Guaguas, Urbia Voley Palma y Unicaja, aunque también hay otros conjuntos que transmiten buenas sensaciones, como el CV Melilla, Río Duero Soria o Ushuaïa Ibiza.