Enric Mas: "Me siento bien y Movistar ha venido a ganar la Vuelta"

El español Enric Más, uno de los protagonistas del grupo cabecero que llegó este martes por delante en la primera etapa de la Vuelta 2020 al alto de Arrate, dijo que se encuentra "bien" y que si el Movistar trabajó esta jornada es porque está en la carrera "para intentar ganarla".

"Ayer los periodistas que siguieran la rueda de prensa ya escucharon nuestras intenciones: salimos a intentar ganar esta Vuelta y contamos con la confianza de correr en casa y encontrarnos bien. Yo me siento muy bien. No sé si soy el representante de las opciones españolas pero me siento con fuerzas", dijo el de Artá.

Más hincapié en lo, "con perdón de la palabra, jodido" que ha sido la etapa "con viento y un poco de frío". "Aunque creo que es el día que menos frío vamos a pasar de toda la Vuelta", asumió.

De todos modos, para Mas "cuanto más dura sea la carrera, mejor" para el Movistar. "Si todos los días son duros, vamos a sufrir pero será mejor para nosotros", consideró.

"Hemos descansado bien del Tour, hemos trabajado bien estas semanas y queremos hacerlo lo mejor posible. Cuanto más dura sea la carrera, mejor para nosotros; ojalá que los 18 días sean duros. Van a ser días exigentes con la meteorología, y en mi caso no soy un corredor al que le vayan demasiado bien estas condiciones, pero cuando más exigente sea, mas opciones para nosotros", apuntó.

Mas explicó que "el objetivo" de la etapa "era salir a ganar", lamentó que "no se ha podido" y por ello pidió "disculpas al equipo". "Era nuestra intención y no lo hemos logrado, pero al menos he podido llegar con los primeros y eso sí me deja contento", valoró el mallorquín.

"El viento lo ha vuelto muy peligroso, con rachas muy fuertes que han metido bastante suciedad en la carretera. Pero hay que acostumbrarse. De hecho, no sé si alguna de las caídas, como la que han sufrido los EF, ha sido por algún trozo desprendido de un árbol. Seguro que algunos días de buen tiempo tenemos, pero un tanto por ciento alto de esta Vuelta será así: lluvia y frío", avanzó.