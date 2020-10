Javier Guillén: "Hemos tomado medidas especiales, vamos a llegar a Madrid"

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, nunca tuvo dudas de que la Vuelta 2020 se iba a celebrar, aunque fuese en fechas extrañas y pidiendo al público que vea la carrera por televisión. Para ello trabajó desde el inicio de la pandemia. Llegó el día, la ronda comienza mañana en Irún, con medidas de seguridad sanitarias especiales y un objetivo: "Llegar a Madrid". En una entrevista con EFE expone sus sensaciones.

Pregunta: ¿La Vuelta comienza en Irún con plenas garantías sanitarias?

Respuesta: Hemos realizado un gran esfuerzo para tomar medidas del más alto nivel. De un modo comparativo, y por la experiencia de la Vuelta a Burgos y Tour de Francia, hemos sido capaces de reforzar lo que han hecho ellos.

P. Qué aspectos se han reforzado?

R. Dos fundamentalmente. Por una parte, hemos eliminado las actividades promocionales, no habrá caravana publicitaria, ni Vuelta júnior, ni "fans zone", ni espectáculos paralelos, y hemos reducido el personal de organización. Por otra parte, hemos hecho un llamamiento al público para que se quede en casa y vea el espectáculo del ciclismo por televisión. Son dos medidas que no se han tomado en otras carreras.

Por lo demás, seguiremos de manera estricta el sistema de burbujas para proteger a los equipos, los cuales, además, llevan su propio protocolo, estarán solos en el hotel, su comedor privado.... no deben tener contacto con personas de otras burbujas, deben ir del hotel a la carrera y viceversa.

P. ¿Cómo ha visto los acontecimientos del Giro?. Algún equipo ha llegado a pedir la suspensión de la carrera.

R. Lo veo con ganas de que lleguen a Milán. Ellos tienen que lidiar con las vicisitudes que tenemos todos en todas las partes del mundo. Acaban de hacer muchas pruebas sanitarias y todas han sido negativas. Yo estoy volcado en la Vuelta. Creo que van a llegar a Milán.

P. El proceso para llegar a Irún ha sido muy largo, con muchas incertidumbre. En algún momento llegó a pensar que no habría Vuelta?

R. Lo he demostrado trabajando, no he tenido ni un minuto que no haya apostado por la Vuelta 2020, siempre centrados en ese sentido. He tenido mucha actividad en redes y no he parado, tengo fe en empezar la Vuelta y va a terminar. Estamos en Irún y todo está preparado. Es la Vuelta que afronto con más ganas por su dificultad. Por el bien del ciclismo, por todos, equipos, corredores.... tenemos que salvar esta edición.

P. El problema del público presencial es un mal menor en estas circunstancias.

R. No tiene discusión, pero no es una Vuelta sin publico, solo les pedimos a los aficionados que estén, pero desde la TV. Es un año excepcional, toca quedarse en casa, por eso hemos lanzado la campaña, espero que resulte. No es un problema menor porque el público es el alma, pero si nos gusta la vuelta hay que hacer así la carrera.

P. Pensando en el espectáculo que siempre persigue, la montaña marcará la pauta un año más.

R. El perfil es "muy Vuelta". Ya en la primera etapa, que hubiera sido la cuarta en origen, tenemos en Arrate una llegada en alto, y pronto la Laguna Negra, el Tourmalet, Moncalvillo....tenemos un buen comienzo, luego Asturias con el Angliru, el penúltimo día La Covatilla, donde se puede decidir la carrera.

P. Por las fechas avanzadas del otoño. Han preparado planes B?

R. Si, hay algunos planes alternativos, pero esos recursos se usan con carácter inmediato. En función del escenario haríamos una cosa u otra. Es posible que no haya que usar ninguna otra opción que la prevista. En el Tourmalet la previsión es de buen tiempo, espero no tener que usar plan B.

P. En la participación, hay ausencias, pero la nomina de inscritos es importante.

R. La participación es extraordinaria. No vienen Bernal ni Pogacar, pero ya lo sabíamos, el ganador del Tour nunca viene a la Vuelta. Pero viene Roglic a defender el título de 2019, y Carapaz y Dumoulin, dos ganadores del Giro, Chris Froome, el ciclista más laureado del pelotón, Más Iván Sosa, Alejandro Valverde, Enric Mas, Thibaut Pinot. Ya hubiera firmado esta nomina desde el principio.