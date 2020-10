Pol Espargaró no habla del incidente con su hermano y Álex Márquez

El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la duodécima plaza tras un incidente con su hermano Aleix (Aprilia RS-GP) y Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), no quiso hablar del mismo.

"Permíteme que no hable de otros nombres que no sea el mío, porque luego cuando lo hago la mayoría de veces se tergiversan mis palabras y el que acaba mal parado soy yo", afirmó Pol Espargaró.

"No quiero hablar de distintos pilotos, porque no me va a llevar a nada bueno. Sin duda, me ha molestado mucho, porque venía en 1:47.4 / 1:47.3 en mi vuelta ideal sin el último sector, que lo habría hecho bastante mejor, y estoy en 1:47.6. Con mi vuelta ideal hubiera estado en segunda línea", aseguró.

"Con un par de décimas menos hubiera estado un poco por delante de Miller, cuarto o quinto, pero por supuesto que habrá medidas. Dirección de Carrera nos ha llamado para aclarar la situación y lo que ha pasado no es normal que pase en un clasificación y ya veremos la decisión, pero sin duda va a haber cambios", dijo Pol.

"Había un piloto parado en medio de la curva, otro piloto se ha levantado y el que peor parado ha salido he sido yo y casi acaba en tragedia, ha sido una acción muy peligrosa", destacó.

Pol Espargaró señaló que "salir aquí en segunda línea era muy importante, es un circuito en el que es muy complicado adelantar y con lo crítico que es el tren delantero no se puede apretar mucho en las primeras vueltas, penaliza muchísimo salir atrás".

"Además, estamos peleando por cosas importantes en el campeonato y si somos capaces de culminar buenas carreras de aquí al final podríamos optar a estar en alguna posición importante, así que salir en cuarta línea y en esa situación de muchos pilotos alrededor, sin duda no ayuda", lamentó Pol Espargaró, y recalcó: "Por eso me enfada no haber podido terminar donde nos merecíamos y lo que ya había hecho, porque la vuelta estaba prácticamente hecha y ese 1:47.4 estaba más que hecho. Me enfada un montón".