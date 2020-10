El salto de oro de Daniela Chico

Daniela Chico tiene 13 años, es aragonesa y el pasado fin de semana se proclamó campeona de España de categoría Infantil en el Nacional de menores de salto de obstáculos disputado en Valencia. Se trata de un logro que no se conseguía en esta división de edad desde hace 20 años, y que conquistó precisamente una de sus entrenadoras del Pony Club Aragón de Utebo, Belén Conde. La amazona zaragozana se llevó la corona tras imponerse en un duro desempate por las tres medallas a lomos de su caballo Atout de Goudal.

"Ha sido complicado en general. El recorrido más difícil de los tres días ha sido la segunda manga de la final, el nivel fue más alto de lo que esperaba", relata Daniela en referencia a los recorridos tras su triunfo. La victoria también lleva el sello de Atout de Goudal, de 10 años, hijo de Veloce de Favi -semental anglo-árabe-, del que la campeona aragonesa comenta que monta "desde hace dos meses de manera ocasional para hacer el campeonato". Y agrega: "Me gusta mucho, me siento muy cómoda con él. Tiene un buen salto y mucha fuerza".

Un primer gran debut el que ha firmado Daniela, que desde los 4 años se enamoró de la hípica y de esta disciplina en el Pony Club Aragón. La joven ha competido desde hace varias temporadas con ponis logrando un buen número de éxitos, como el Campeonato de España de Ponis B en 2018.

Daniela Chico Pony Club Aragón

Dos décadas después

Curiosamente, la última medalla de oro con sello de un jinete de la Comunidad en un Campeonato de España de salto de obstáculos Infantil, fue precisamente el de la entrenadora de Daniela Chico, Belén Conde Mainar, hace más de 20 años. "Daniela es una niña muy trabajadora, disciplinada, buena compañera, responsable, humilde... Ha conseguido muchos triunfos en el mundo del pony y ahora ha logrado un gran éxito. Un triunfo que, como entrenadora suya, no achaco a la suerte sino a su constancia", explica su mentora.

"Daniela es una niña muy trabajadora, disciplinada, buena compañera, responsable, humilde..."

"Desde los siete años que empezó en la competición ha ido creciendo y rindiendo a un alto nivel. Los premios no solo solo fruto del trabajo de caballo y jinete, sino que tabmién hay un equipo detrás -entrenadores, padres, veterinarios, mozos de cuadras, transportistas...- que acompañan y completan el gran rendimiento de Daniela", agrega Conde. Y añade: "El oro no ha sido fruto de la casualidad sino que Daniela se ha preparado a conciencia. Además, el caballo con el que compitió no es el habitual. Y esto es porque Daniela se ha adaptado muy bien al nuevo caballo proque de siempre ha montado diferentes tipos de caballos".

Deportistas y técnicos del Pony Club Aragón en el Campeonato de España Pony Club Aragón

Con Daniela, hasta tres jóvenes promesas del Pony Club Aragón de Utebo representaron a la expedición aragonesa en la competición nacional, esta vez con caballos. Por un lado, Carolina Crespocon Galeto Yar en Alevín, quien llegó a la final de los mejores binomios del campeonato, quedando en un 10º puesto. En la categoría Infantil, tanto Daniela Chico como el jinete Mario Parra con Elfa Yar, también consiguieron pasar el corte de los finalistas, pero este último, tras un fallo en el recorrido, no pudo estar entre los diez mejores, siendo Daniela la que fue subiendo puestos hastas conseguir el triunfo final en su categoría.

"El Pony Club Aragón ha llegado a un nivel de profesionalización muy algo. Con la incorporación de Alfonso Salguero queremos dar continuidad a todo el proyecto: estamos en primera línea del mundo del pony y ahora queremos estar en primera línea del cabalo. Además, damos servicio a todo tipo de personas y edades y estasmo deseando que nos conozcan", abrocha Belén Conde.