Nadal gana a Djokovic en los dos primeros sets de la final de Roland Garros

Rafa Nadal se enfrenta desde las 15.00 con el serbio Novak Djokovic en una final de Roland Garros, en París. Los dos primeros sets han sido a favor del tenista español: el primero 6-0 y el segundo 6-2.

Nadal, de 34 años, busca su decimotercer título en París y el vigésimo Grand Slam, que le igualaría al suizo Roger Federer. Djokovic, de 33, persigue sumar el segundo Roland Garros y convertirse en el primer hombre en la Era Abierta que gana al menos dos veces todos los grandes.

Antes de comenzar la final, Nadal ha explicado que "no es una obsesión" superar a Roger Federer en el número de 'Grand Slams'. "Ya veremos qué sucede. No es una obsesión, siempre hago mi camino, y estoy contento. Mi felicidad no dependerá de si bato o no a Federer", dijo el sábado en una entrevista con 'Il festival dello Sport', una serie de conferencias del deporte organizado por el diario italiano Gazzetta dello Sport.