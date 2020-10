El golfista Sergio García se proclama campeón en Jackson, el 36 de su carrera profesional

El español Sergio García conquistó este domingo el Sanderson Farms Championship al completar la cuarta ronda con tarjeta de 67 golpes (-5) y 269 golpes (-19), uno de ventaja sobre el estadounidense Peter Malnati que con 270 impactos (-18) terminó segundo. El tercer puesto lo ocupó el también estadounidense J.T.Poston, con 70 golpes (-2), en total 272 (-16). García, de 40 años, que no había ganado esta temporada ningún torneo, y tampoco desde 2017 en el circuito de la PGA, decidió el triunfo en el último hoyo cuando hizo el 'birdie' que rompió el empate con Malnati.

El español después de acabar la primera mitad del recorrido con cuatro 'birdies' y dos 'bogeys', en la segunda logró un 'eagle' en el hoyo 14 que lo metió de nuevo en la lucha por el título y que luego iba a asegurar en el último con el 'birdie' de oro. El título de García, que fue el 36 de su carrera profesional, y el undécimo en el circuito de la PGA, le permitió llevarse un premio en metálico de 1.188.000 dólares y 500 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

García volvió a sentir la emoción y la felicidad de conseguir un nuevo título en su brillante carrera profesional, pero esta vez con un valor muy especial. "El final perfecto para una semana increíble", declaró García después de haber entregado tarjeta de tarjeta de 67 golpes (-5) y sumar 269 golpes (-19), uno de ventaja sobre el estadounidense Peter Malnati que logró 270 impactos (-18), que fue segundo.

Ahí se acababa algo más de un año de sequía de títulos para García, una espera que se hizo aun más larga en un año difícil después que no logró llegar a los 'play offs' de la Copa FedEx y cayó fuera del top 50 del mundo por primera vez desde 2011. "Me superé en el hoyo 18 e hice lo que he estado haciendo toda la semana. Confié en mí mismo", destacó García. "Apunté hacia el lado derecho de la calle y simplemente hice un golpe decisivo -realmente, muy buen drive- y me dio la habilidad de tener un hierro 8 en el green en lugar de tener un 6 o algo así", explicaba García, que ha protagonizado el mayor ascenso en el 'top 50' de la lista mundial de golf, tras ganar el Sanderson Farms Championship y pasar al puesto 38 desde el 51.