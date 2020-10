Núria Castán aspira al podio en su segunda incursión en la élite mundial

Núria Castán hace la maletas y se traslada a la ciudad austríaca de Innsbruck. La ‘rider’ de 22 años afincada desde hace tiempo en Benasque preparará allí la próxima temporada, la que será su segunda consecutiva en el Freeride World Tour (FWT), la élite mundial en la que solo hay sitio para cinco competidoras. En ella, tras debutar en el último curso con un cuarto puesto en la general que le permitió seguir en el circuito, aspira ahora a alcanzar el podio.

Cástan, única española y ‘rider’ más joven de la competición, una vez que ya ha finalizado sus estudios de diseño gráfico, quiere enfocarse de lleno en su carrera deportiva, por ello ha elegido la región del Tirol como base. No en vano, es uno de los sitios preferidos por esquiadores y ‘riders’ profesionales para entrenar en invierno por la calidad de sus pistas. Las montañas tienen una mayor pendiente y por tanto más dificultad, lo que se espera que le haga mejorar su nivel.

“Desde hace tiempo Innsbruck es un sitio que me ha llamado la atención. Son momentos complicados, con mucha incertidumbre, pero siempre he pensado que hay oportunidades que si no las coges en ese momento, puede que no vuelvan en un futuro. En Innsbruck estaré rodeada de montañas y podré entrenarme en mejores condiciones. Además, es una localización que se adapta mucho a mi forma de entrenar y a mi estilo de vida”, afirma Castán. “Será una temporada diferente a causa de la covid-19 y muy interesante por el salto que hago en mi carrera deportiva que la afronto con muchas ganas de disfrutar de esta nueva oportunidad y de seguir progresando en el Tour, como persona y como rider”, apunta.

El FWT 2021 estará formado por cinco etapas en cinco localizaciones. La primera será en Hakuba (Japón), entre el 23 y el 30 de enero. Seguida de Kicking Horse Golden BC, en Canadá, entre el 8 y el 13 de febrero. Seguido de Ordino Arcalís, Andorra, entre el 22 y el 27 de febrero y en Fieberbrunn, Austria, entre el 6 y el 12 de marzo. La final se celebrará en Verbier Xtreme, Suiza, entre el 20 y el 28 de marzo.