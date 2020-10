El Justicia de Aragón, a favor de las competiciones mixtas en el fútbol

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, se ha pronunciado sobre la modificación del Reglamento de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) que recoge que los equipos femeninos ya no podrán jugar con los masculinos en Aragón. Esta medida fue adoptada hace tres semanas tras una votación que tuvo como resultado 59 votos contra uno.

Desde el primer momento, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino mostró su frontal oposición a una decisión que considera perjudicial para el desarrollo del fútbol femenino en nuestra Comunidad, además de, a su juicio, atacar a la igualdad de género, y ayer se supo que el Justicia considera que el artículo modificado (el 121.1.f) vulnera "el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, y en especial entre niñas y niños" y por lo tanto insta a la FAF a cumplir lo ordenado por la DGA.

En el documento, el Justicia de Aragón explica que "las primeras semanas de este mes de septiembre se fueron recibiendo diversos escritos de queja, enviados por padres y madres de futbolistas femeninas de categorías inferiores a Infantil" en relación con el artículo publicado por la Federación.

La institución, en este sentido, publica dos sugerencias. La primera va dirigida a la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón, en la que expresa que entiende "ajustada a derecho" la resolución del 22 de septiembre por la que se requiere a la FAF revisar la nombrada modificación del artículo 121.1.f de su reglamento, de modo que, sin perjuicio de la existencia de una liga femenina, se permita a aquellas deportistas que así lo deseen, participar en la competición mixta sin límites porcentuales.

En su momento, Rubén Alcaine, presidente del Zaragoza CFF, y Óscar Fle, presidente de la FAF, expresaron a este medio puntos de vista muy diferenciados. "Fle lo ha planteado a la asamblea y todos votaron que sí.Todos sabemos cómo funcionan las asambleas en la Federación Aragonesa. No es ningún secreto: votaciones a mano alzada. Hubo dos abstenciones y un voto en contra, que fue el del Zaragoza CFF. No tiene ningún sentido. Hasta las propias jugadoras de Primera División se han manifestado. Es no tener ni idea de cómo funciona el fútbol femenino", señaló Alcaine.

"Hay que desmontar las falacias y las mentiras. Se parte de una premisa falsa: se dice que la FAF prohíbe jugar a las niñas. Eso es mentira. Hay una docena de equipos que trabajan el fútbol femenino, fundamentalmente en la base, que nos solicitaron que había que dar un giro y buscar una fórmula para potenciar la competición", replicó Fle.