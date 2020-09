Vinicius y Courtois dan al Real Madrid la primera victoria del curso liguero ante el Valladolid (1-0)

El Real Madrid sigue sin conocer otro escenario que no sea ganar en el estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos saldaron su estreno en casa este curso con la misma fortuna que conocieron en las seis citas en su segunda residencia que constituyeron parte fundamental del triunfal asalto al título de Liga del equipo de Zinedine Zidane la pasada temporada, aunque con mayor sufrimiento del esperado ante un Valladolid (1-0) que le comprometió en varias fases del partido.

Un gol de Vinicius en la segunda parte y las soberbias paradas de un Courtois de nuevo providencial resolvieron un encuentro en el que Zidane se sacó de la chistera un once de alto riesgo, con ocho de los titulares hace poco menos de un año en la debacle contra el Mallorca en Son Moix que situó al marsellés al borde del patíbulo y que pudo haber tenido su reedición en otra noche de rotaciones fallidas, de no haber mediado el tanto del ex del extremo carioca y la paradas del formidable cancerbero belga.

Un remate blandito de Weissman desde el punto de penalti que acudió manso al guante de Courtois había representado el primer aviso del Pucela, antes de que Roberto le sacase a Valverde una buena ocasión que nació en las botas de Jovic. El serbio no encadenaba dos titularidades desde la Supercopa de España, cuando en tierras arábigas aprovechó la baja de Benzema para asomar la pata. En el Eintracht de Fráncfort eclosionó como un matador de altura, pero la presión sigue atenazándole de blanco. Una imponente cabalgada de Valverde le proporcionó una oportunidad pintiparada de soltar lastre frente al Valladolid, pero la echó fuera con viento favorable. Después estrellaría el cuero contra la red el '18' tras una buena triangulación entre Marcelo y Modric.

Con todo, Jojvic, desafortunado ejecutor de las dos mejores ocasiones antes del entreacto, mostró más actividad de la que acostumbra y fue de lo mejorcito de un Madrid que atacó a espasmos en la primera parte frente a un Valladolid que aguantó bien el tipo y amenazó con un par de golpeos lejanos.

El equipo de Zidane tocaba de forma aseada por dentro pero le faltaba vuelo por las bandas. Adolecían de polenta los blancos, entregados a un ejercicio burocrático del que apenas se salvaba Valverde. Nada que ver con el derroche de ambición que les catapultó al título en el final de campeonato exprés que entregó el coronavirus.

Victoria del Real Madrid ante el Valladolid JuanJo Martín

Cambios decisivos

Impelido por la necesidad de abrir la lata, el Madrid avanzó líneas en la segunda parte. Roberto salvó un testarazo de Jovic a la salida de un córner poniendo una mano firme abajo, antes de que Casemiro estrellase el rechace contra el travesaño. A los locales les faltaba gobierno y empuje para ganar los duelos, lo que daba aliento a un Valladolid más esforzado. Waldo cruzó en exceso un disparo que pudo haber puesto por delante al cuadro de Sergio González y Courtois evitó que el israelí Weissman descorchase su primer tanto como blanquivioleta.

El guion amagaba con tomar tintes dramáticos para el anfitrión. Turno para que Zidane interviniera. Fuera Odriozola, Isco y Jovic para que Carvajal, Asensio y Vinicius reflotasen la nave. El naufragio de los dos primeros fue absoluto y solo el serbio, aunque fallón, aportó justificantes para su titularidad. Aunque la voluntad de Zidane de repartir minutos puede ser comprensible, el peaje para su equipo fue demasiado elevado: una hora dilapidada con un fútbol insustancial.

La ganancia de los relevos fue, sin embargo, inmediata. Metió Valverde a la zona por la que percutía Benzema, la bola rebotó en Bruno y le cayó a Vinicius, que pese a controlar en semifallo, ajustó a la red. Segundo tanto del carioca ante el Valladolid, este sí con plena propiedad, tras aquel que le concedió hace dos temporadas Gil Manzano para carne de memes.

No se rindió el Valladolid. Courtois tuvo que sacar una manopla descomunal a disparo de Raúl Carnero y luego otra en respuesta a un zurriagazo desde fuera del área de Waldo. Pudo matar también el partido Vinicius al término de una contra lanzada por Asensio y Benzema, pero Raúl Carnero se lanzó en plancha para evitar el doblete del ex del Flamengo. Y luego Modric en un error garrafal de Roberto que terminó con disparo del croata a la cepa del palo. Pero el choque murió con un remate inapetente de Vinicius, el triunfador del día.

Ficha técnica

Real Madrid: Courtois, Odriozola (Carvajal, min. 57), Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Modric, Isco (Asensio, min. 57), Benzema (orja Mayoral, min. 87) y Jovic (Vinicius, min. 57).

Valladolid: Roberto, Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero, Óscar Plano, Míchel (, Fede San Emeterio (Marcos André, min. 63), Waldo (Toni Villa, min. 74), Orellana (Kike Pérez, min. 63) y Weissman (Sergi Guardiola, min. 74).

Gol: 1-0: min. 65, Vinicius.

Árbitro: Soto Grado (Riojano). Amonestó a Bruno, Casemiro y Marcelo.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Liga, disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano a puerta cerrada.