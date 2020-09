Valverde: "He pecado de prudente"

El español Alejandro Valverde reconoció que pecó "de prudente" en el momento decisivo de la carrera de fondo en carretera que cerró este domingo los Mundiales de Imola/Emilia-Romagna (Italia), en la que terminó octavo.

"En la última subida, el ritmo ha sido muy fuerte y yo he pecado de prudente. Pensaba que iba peor y luego he ido remontando y cuando he llegado a Mikel (Landa) he visto que los primeros han coronado a 7 u 8 segundos", desveló el 'Bala', que suma siete medallas, una de oro, en los Mundiales de ruta, en declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo.

Valverde, de todos modos, quiso dejar claro que la selección española, a pesar de no haber subido al podio, "ha estado muy bien". "En la parte final, hemos estado lo más atentos posibles. Mikel ha estado superbien y Luisle (Sánchez) nos ha llevado muy bien colocados en el tramo final", añadió.

Para el campeón mundial de 2018, a España le "ha faltado un poquito", pero reconoció que "al final los que han llegado por delante han sido mejores".