El CH Jaca inicia la liga con un aforo limitado de 299 espectadores

La nueva normalidad también se dejará notar en la Liga Nacional de hockey hielo. El CH Jaca debuta este fin de semana frente al campeón, el Puigcerdá, y lo hará en una Pista de Hielo con aforo reducido, en la que no se podrán superar los 299 espectadores. El partido se disputará este sábado a las 21.30 y antes, a las 13.00, se medirán los conjuntos sub 20 de ambos clubes. La nueva normativa vigente en materia de espectáculos y competiciones deportivas de Aragón y la propia responsabilidad, tanto del Ayuntamiento de Jaca, propietario de la instalación, como del propio club, gestor de los partidos, obligan a adoptar una serie de medidas de prevención y protección de la salud y cumplir un importante número de protocolos.

Como consecuencia de ello, el aforo máximo en ambos partidos no podrá superar las 299 personas. Las personas asistentes serán informadas de las normas a cumplir, entre las que se encuentran la toma de temperatura a la entrada al partido, la desinfección de manos, guardar la distancia de seguridad y llevar mascarilla en todo momento, no permanecer de pie en los pasillos, ocupar únicamente los asientos señalizados como aptos para su uso, respetar los aforos en los WC, no comer ni beber en el graderío y resto de la instalación, así como otras complementarias.

Debido a esta circunstancia los socios y socias del club, así como sus deportistas, tendrán preferencia de acceso a los encuentros y se pondrán a la venta en el caso del partido de la Liga Nacional sénior el número de entradas restantes y que pudieran quedar disponibles. Tres son las caras nuevas con las que se ha reforzado el CH Jaca de cara a un nuevo curso. Dos, Iván Royo y Alejandro Carbonell, regresan a la entidad en la que se formaron, mientras que el madrileño Raúl Barbo se estrenará con los jaqueses después de haber estado compitiendo en Canadá.