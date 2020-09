Guti: "Dejar el Real Zaragoza fue una decisión complicada"

Raúl Guti ya es historia del Real Zaragoza. El joven centrocampista aragonés ha sido presentado este martes de forma oficial con el Elche, su nuevo club, donde se ha convertido en el fichaje más caro de su larga historia. El jugador, por el que la entidad ilicitana ha pagado 5 millones de euros en concepto de traspaso, admitió que abandonar el Real Zaragoza, el equipo de toda su vida, fue una "decisión complicada", si bien recordó que el club "necesitaba vender" y que su sueño desde pequeño fue "jugar en Primera División", algo que hará ahora en el Elche, recién ascendido a la élite del fútbol español.

"Cumplo el sueño que tenía desde pequeñito. Zaragoza me deja una huella importante. Lo he dado todo por el equipo de mi ciudad y elegí esta opción porque es un club histórico que me da la oportunidad de jugar en Primera", reiteró el centrocampista, que finalmente rechazó la oferta del Almería, con el que el Real Zaragoza competirá esta temporada por ascender a Primera División. En cuanto a la opción de fichar por los andaluces, club que parecía su primera opción hace unas semanas, el jugador señaló que le dio "muchas vueltas" a la oferta, pero finalmente decidió no aceptar "porque no quería jugar contra el Zaragoza, el equipo de mi ciudad". "Mi equipo es el Zaragoza y no podía jugar contra él", reiteró en su discurso, siempre con buenas palabras hacia su entidad formativa.

"Agradezco al Elche el esfuerzo que ha hecho y ahora me toca a mí demostrar en el campo, que es donde mejor sé hacerlo", señaló el futbolista, quien dijo sentirse arropado desde el primer momento por sus nuevos compañeros y por el entrenador, Jorge Almirón.

"No me pongo techo"

"He tenido la oportunidad de hablar con él y es un orgullo que me quiera y cuente conmigo", desveló Guti, quien se definió como un jugador con la virtud de poder jugar en varias posiciones. "Me gusta más por el medio, pero lo importante es jugar y darlo todo por el equipo, que es la prioridad", explicó el zaragozano, quien dijo sentirse "emocionado" por el recibimiento en su primera experiencia fuera de su casa. Raúl Guti dijo que no se pone "techo" ni acusará la "presión" en su primera experiencia en la máxima categoría.

"Sé que la Primera es complicada, pero estoy convencido y voy a demostrar que no acuso la presión. Tengo ganas de que comience a rodar el balón", expresó. Por su parte, el director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, dijo que el fichaje de Raúl Guti es una inversión "económica y deportiva" y afirmó que el futbolista aragonés "se ha ganado jugar en Primera". "Es un jugador muy completo, con muchos registros", añadió el técnico asturiano, quien confió en cerrar algún fichaje más antes del debut del Elche este sábado en la Liga ante la Real Sociedad.

En este sentido, el entrenador del Elche, Jorge Almirón, ya tiene a su disposición a los cinco fichajes que hasta el momento ha realizado la entidad ilicitana para su retorno a Primera (Lucas Boyé, Jeison Locumí, Tete Morente, Juan Sánchez Miño y el propio Guti), si bien tres de ellos aún deben trabajar al margen del grupo para cumplir los protocolos sanitarios. Guti sí que se ejercitó con sus nuevos compañeros y cuenta con importantes opciones de debutar este mismo sábado en Primera, una categoría en la que siempre soñó jugar con el Real Zaragoza.