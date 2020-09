Un zaragozano prepara un 'everesting' en el Moncayo para recaudar fondos para el alzhéimer

El zaragozano Jesús Nuño protagonizará esta semana un reto para recaudar fondos a favor de la asociación Faral-Alzheimer Aragón que consistirá en hacer 'everesting' en el Moncayo, es decir, subir la montaña aragonesa el número de veces necesario para reproducir una escalada al mítico Everest, la montaña más alta del planeta situada en Nepal. Este lunes se celebra el Día Mundial de la enfermedad.

"La idea es hacer 12 subidas seguidas al Moncayo (2.314 metros) para hacer los 8.848 metros al Everest. Puedes parar a comer y descansar, pero no puedes dormir", explica este deportista aficionado de 43 años, más conocido en su entorno como Chen, sobre el 'everesting' del 25 y 26 de septiembre. El recorrido tiene una distancia total de unos 8 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de unos 740 metros, por lo que con la docena de ascensiones sumaría 96 kilómetros y un ascenso acumulado superior al de la emblemática cumbre, explican desde la organización. Este es uno de los requisitos para que la promotora de estos retos reconozca su validez.

El deportista pertenece a Añón Actividades deportivas y cada año organizan alguna para ayudar a una asociación no lucrativa. Tienen en marcha la prueba 52X52 en el Moncayo que consiste en intentar hacer 52 ascensiones en 52 semanas "y que cada vez que una persona suba al Moncayo done un euro", explica. "Con el covid se paró un poco, aunque no nos podemos quejar", reconoce.

"Campo base" en el Moncayo

El "campo base" lo instalarán en el Santuario del Moncayo, a cuatro kilómetros de la cima, al que acuden con mascarillas, gel y las medidas de prevención de contagios necesarias.

"Recogemos fondos mediante Bizum, transferencia bancaria o una hucha que estará allí", señala, pero asegura que "lo que menos importa son los fondos, sino dar a conocer la enfermedad".

El reto es doblemente especial para él porque a su padre, de 75 años, le diagnosticaron hace poco tiempo alzhéimer. "Está muy bien y muy contento de que su hijo haga este reto", asegura. Reconoce que cuando les dijeron que padecía esta enfermedad "no sabíamos lo que era".

"Cuando te dicen que tiene alzhéimer crees que es el fin del mundo, piensas que en dos días va a dejar de conocer a la familia. Y no es así.Hay unos grados de enfermedad, en el caso de mi padre enseguida dieron con la medicación, lo han cogido a tiempo y está muy controlado", explica sobre su experiencia. "En mi caso, que tengo una hija, solo quiero que disfrute lo máximo", desea. Y confiesa que "lo más duro es que sabes que va a llegar el día en que no se acuerde de nadie".

Desde la asociación Faral-Alzheimer Aragón han agradecido la prueba solidaria para dar visibilidad a la enfermedad. La vicepresidenta de la asociación, Cheles Cantabrana, ha destacado que vincule la enfermedad "a valores positivos como el esfuerzo personal, el deseo de superación, la lucha contra la dificultad y el derribo de los obstáculos en nuestro camino".

Nuño mira mira al cielo estos días porque el parte meteorológico anuncia lluvias, pero "mientras no haya tormentas eléctricas vamos a tirar adelante", asegura. "Soy yo contra el Moncayo", apunta, para destacar que no es una carrera sino un reto individual. La idea surgió hace unas diez semanas, y tras retarle un amigo, se animó. Desde entonces, ha pasado ocho semanas con 48 entrenamientos entre correr y nadar para acabar con un total de más de 15.000 metros de natación y 490 kilómetros de correr con un desnivel positivo de 23.500 metros.

El deportista empezó a correr debido a un ataque de arritmias en 2004, cuando llegó a pesar 142 kilos. A raíz de aquello comenzó a correr maratón y luego se "enganchó" a las montañas. Desde entonces ha participado en más de 46 maratones, cinco ultratrails de más de 100 kilómetros completadas, seis Trans Montesblancos Trail, cuatro Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo, tres Ultra Trail Guara Somontano y ha completado su primera Transgrancaria. No es el primer reto atípico que hace. Durante el confinamiento fue uno de los deportistas confinados que siguieron entrenando desde casa y completó una 'maratón' del pasillo al balcón de su casa.