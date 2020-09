Nadal sigue imparable, mientras Djokovic pasa un susto

El español Rafa Nadal, con otra sólida prestación, voló este viernes a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma tras eliminar al serbio Dusan Lajovic, en un día en el que también avanzó el primer favorito Novak Djokovic, pese a sufrir ante su compatriota Filip Krajinovic.

Tras arrollar en su estreno a su compatriota Pablo Carreño (6-1 y 6-1), Nadal disputó otro encuentro de alto nivel y se impuso por 6-1 y 6-3 a Lajovic para sellar su decimoquinta clasificación para los cuartos en Roma en los últimos dieciséis años.

El de Manacor, nueve veces "rey" en el Foro Itálico, se enfrentará este sábado al argentino Diego Schwartzman, contra el que es invicto en nueve precedentes, después de que el "Peque", número 15 del ránking, remontara y triunfara ante el polaco Hubert Hurkacz.

"He jugado dos partidos a un nivel bueno, pero en el deporte las cosas cambian rápidamente y más cuando llevas tiempo sin competir. A día de hoy estoy mucho mejor que hace tres semanas, he conseguido un nivel de tenis creo que más que aceptable, mi ilusión era llegar competitivo y es lo que he hecho", comentó Rafa al finalizar su partido.

Tuvo que sufrir mucho más el primer favorito del torneo, Djokovic, quien necesitó dos horas y nueve minutos para ganar a su amigo Krajovic, número 29, en un partido en el que estuvo perdiendo 4-1 en el desempate del primer set.

"Fue uno de los sets mas largos de mi carrera. Nunca es fácil jugar ante uno de tus mejores amigos por tantos años", reconoció el serbio al acabar el encuentro.

Finalmente Nole, que regresó a competir en Roma tras su descalificación en el Abierto de Estados Unidos por un involuntario pelotazo a una jueza de línea, selló el billete para los cuartos, en los que le espera el alemán Dominik Koepfer, número 97 y revelación del torneo.

Este jueves, Koepfer puso fin al vuelo del joven italiano Lorenzo Musetti al ganarle 6-4 y 6-0 después de que su rival eliminara al suizo Stanislas Wawrinka y al francés Gael Monfils, ambos con un pasado en los primeros cinco jugadores del mundo.

También triunfó el cuarto favorito, Matteo Berrettini, quien ganó el derbi italiano contra Stefano Travaglia y se citó con el danés Casper Ruud, quien eliminó al croata Marin Cilic.

El último cuarto de final será entre el canadiense Denis Shapovalov, número 14 del ránking, y el búlgaro Grigor Dimitrov, número 22, quien remontó y ganó este viernes ante el joven italiano Jannik Sinner.

En el circuito femenino, la rumana Simona Halep, número 2 del mundo y primera favorita, avanzó a los cuartos de final tras superar por 7-5 y 6-4 a la ucraniana Dayana Yastremska, número 29. La dos veces finalista en Roma lleva una racha de diez victorias consecutivas, con títulos en Dubai y Praga incluidos, y se medirá en cuartos con la kazaja Yulia Putintseva, número 30 del mundo.

Óptimo triunfo para la española Garbiñe Muguruza, número 17 del ránking y dos veces semifinalista en Roma, que se impuso por 6-4 y 6-1 a la británica Johanna Konta, número 13 y finalista en la capital italiana el año pasado.

La española, que ya eliminó a las estadounidenses Sloane Stephens y Coco Gauff en su camino romano, se citó en los cuartos de final con una de las jugadoras más en forma del momento, la bielorrusa Viktoria Azarenka.

Vika, exnúmero 1 del mundo y reciente finalista del Abierto de Estados Unidos, se clasificó para los cuartos de final después de que su rival, la rusa Daria Kasatkina, se retirara tras sufrir un grave esguince de tobillo.

Los otros dos cuartos de final los jugarán la checa Karolina Pliskova, vigente campeona, contra la belga Elise Mertens y la ucraniana Elina Svitolina, dos veces campeona en Roma, contra la ganadora del duelo entre la checa Marketa Vondrousova y la eslovaca Polona Hercog.