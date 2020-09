"El deporte es una herramienta de salud pública"

Después de decirle felicidades, la pregunta es ¿cómo se llega hasta este puesto?

La verdad es que no lo sé.

Pues si no lo sabe usted, quién lo va a saber…

A ver (sonríe). Yo diría que estando muchos años vinculado al sector deportivo, a la gestión en concreto, y habiendo trabajado en muchos campos dentro de la actividad física y deportiva.

¿Quién le llamó?

La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Me dijo que había recibido mi currículo, y que dicho currículo se adaptaba muy bien a lo que ella buscaba.

¿Y qué buscaba Irene Lozano?

Con la Fundación Deporte Joven persigue el impulso de ese deporte no tan mediático, fuera de los focos, el deporte para todos, inclusivo, ese deporte para la mujer, deporte como motor de desarrollo, deporte para todos.

¿Qué aglutina en su currículo?

Experiencia en el sector deportivo. Desde emprender iniciativas personales hasta la puesta en marcha de clubes deportivos o mi vinculación en la administración pública ocupando cargos como concejal en el Ayuntamiento de Benasque, consejero comarcal en la Ribagorza y consejero en la estación de esquí de Cerler. Aparte de haber sido en su día deportista de alta competición.

En estos momentos, usted es el único aragonés en la máximo órgano del deporte español…

Mariano Soriano ha sido hasta el mes de junio director general del Deporte del CSD, es decir, el número dos del deporte español.

Persona muy capaz, Soriano.

Me habría gustado mucho coincidir con él en el CSD.

¿Qué persigue Félix Jordán de Urriés?

Contribuir a que el deporte cumpla una labor esencial: debe ser una herramienta nacional de salud pública, y más en los tiempos que estamos.

¿Cuál ha sido su agenda de hoy?

A las siete de la mañana ya estaba en el ordenador. A las nueve he tenido la primera reunión. Concretamente, con Joaquín de Arístegui, director general. Y después, con el equipo de la fundación.

Hasta llegar al CSD, su peripecia vital es singular.

Son las cosas de nacer en un pequeño pueblo del Pirineo, en Laguarres, en un entorno familiar muy deportivo. Mi padre, Pachi, que fue futbolista en la Leonesa, además de ciclista y montañero, me inculcó los valores del deporte. Hace 40 años, mi padre vino a Graus como funcionario de extensión agraria. Es ingeniero agrónomo. Conoció a mi madre, Elena, que es de la Ribagorza, y allí se quedaron, en Laguarres, un núcleo de 45 habitantes del municipio de Capella.

¿Qué evoca de su infancia en Laguarres?

El amor de la familia, el amor por la naturaleza. Iba al colegio a Graus, a 15 kilómetros. Siempre iba en bicicleta. La bici era una extensión de mi cuerpo. Competí hasta la categoría sub 23. Después fui presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo. He subido los puertos de los Pirineos, de los Alpes, de los Dolomitas…

Nunca hay que dejar de pedalear...

Estudié la carrera en Huesca y Lérida. Estudio y deporte han sido y son fundamentales en mi vida. Además de la bici, también esquiaba en Cerler desde los siete años. Me apasiona esquiar.

¿Cómo le quedaba y le queda tiempo para todo?

Levantándome temprano y haciendo lo que me apasiona.

¿También la va a quedar tiempo para escribir un libro, como su jefa, Irene Lozano?

El aforismo dice que en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo.

Y montar en globo.

¿También montar en globo? De momento, ya planté un árbol. En cuanto al libro, creo que escribiré sobre el esquí en el Pirineo, que es un tema que me fascina por completo. Lo de montar en globo, no lo sé. Quizá haga parapente.

Fascinante, el parapente...

Cerca de casa, en Castejón de Sos, tenemos uno de los mejores destinos a nivel mundial. No puedo tocar tantos palos: hago piragüismo en aguas bravas, ciclismo de montaña y carretera, esquí alpino y de fondo, ando y corro por la montaña... Si me compro el parapente, yo no me caben más cosas en casa...