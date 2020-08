Todos contra Djokovic en el US Open

El Grand Slam más atípico de todos puede llevar el mismo camino que cinco de los últimos siete torneos de esta categoría. Novak Djokovic es el favorito absoluto para levantar el que sería su cuarto entorchado en las pistas de Nueva York y solo sus propias dudas físicas parecen capaces de pararle. Las ausencias de Rafa Nadal (por decisión de no viajar) y de Roger Federer (por la artroscopia en la rodilla a la que se sometió) han dejado al jugador serbio en la 'pole position' para levantar en el US Open la copa plateada dentro de dos semanas.

Pocos dudan de la capacidad de 'El Chacal' para seguir devorando récords a sus 33 años, pese a toda la neblina y oscuridad que le han rodeado durante los meses de cuarentena y confinamiento. Djokovic fue el impulsor del fatídico torneo de exhibición Adriá Tour, que expuso las vergüenzas de su organización, tomándose a risa el coronavirus y propiciando una serie de contagiados que le tocó en primera persona. Tanto él como su mujer dieron positivo.

Este negro episodio en su carrera parece haber quedado atrás y el número uno del mundo quiere enterrarlo definitivamente con un triunfo en Nueva York que le acerque al registro de Grand Slams de Federer. El suizo lidera la clasificación histórica con 20 títulos, seguido por Nadal, a uno de distancia, y Djokovic, que posee en estos momentos 17.

El mayor problema para el actual número uno viene de Cincinnati, el Masters 1.000 que se ha disputado en las mismas instalaciones del US Open y que ha servido de preparación. El partido de semifinales contra Roberto Bautista fue una tortura de casi tres horas para él y apenas a menos de 72 horas del debut en el US Open contra el bosnio Damir Dzumhur (107). El serbio tuvo problemas en el cuello que requirieron la presencia del médico e incluso tuvo que renunciar a la rueda de prensa por consejo de los doctores. En la final ya sufrió menos desgaste ante el sacador Milos Raonic, pero aun así mostró signos de fatiga. «No me sentí nada bien en ningún momento y en ningún aspecto del juego. Mi cuerpo no ha respondido bien, sentí molestias», dijo Djokovic en declaraciones posteriores.

Para impedir este cuarto título en Nueva York estarán tenistas de la talla de Dominic Thiem y Daniil Medvedev, los grandes favoritos a suceder a Rafa Nadal en el palmarés. El austríaco ha sido durante el confinamiento el rey de las exhibiciones, disputando casi 30 partidos en tres superficies diferentes y cediendo solo tres encuentros. Sin embargo, cayó con estrépito en su debut en Cincinnati y su fortaleza física será una de las mayores armas con las que contará cuando haya que jugar al mejor de cinco sets en Nueva York.

Lo mismo le ocurrirá a Medvedev, finalista el año pasado. El ruso fue frenado en Cincinnati por un gran Bautista e intentará repetir el camino de éxitos del 2019, cuando destapó su potencial y se presentó al mundo. Ambos jugadores solo pueden medirse con Djokovic en una hipotética final. Por detrás aparecen segundas espadas como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y David Goffin, jugadores que han demostrado que necesitan aún de un empujón para ganar un gran título.

La gran baza española en el cuadro masculino será la de Roberto Bautista, flamante semifinalista en Cincinnati, donde llegó a sacar para eliminar a Djokovic, pero una resurrección a última hora del serbio le privó de la final. El de Castellón completó una gran semana, dejando por el camino a tenistas de la talla de Karen Khachanov y Medvedev y, después de pisar las semifinales de un grande en Wimbledon 2019, puede repetir en unas pistas que se adaptan a la perfección a su estilo de juego.

No tendrá un debut fácil, puesto que se medirá al local Tennys Sandgren, número 55 del mundo, antes de poder encontrarse en tercera ronda con el canadiense Milos Raonic, una de las revelaciones en Cincinnati, donde cayó en la final.

Muguruza quiere repetir éxito

Mucho más abiertas están las cosas en el torneo femenino, donde seis de las diez primeras clasificadas del ránking han renunciado a viajar a Nueva York, incluyendo la defensora del título, Bianca Andreescu. Como es tónica habitual ya, Serena Williams aparece como la favorita a igualar a Margaret Court con 24 títulos de Grand Slam. Sin embargo, los malos resultados de la estadounidense en Lexington y Cincinnati lastran sus opciones y abren el abanico a jugadoras como Karolina Pliskova, Sofia Kenin, ganadora en el Abierto de Australia, Petra Kvitova y Garbiñe Muguruza.

La española no ha podido competir aún desde el parón por un problema físico, pero lleva ya varios días entrenándose en Nueva York y parece estar lista para el Grand Slam que históricamente peor se le ha dado. La campeona de Roland Garros y Wimbledon nunca ha pasado de octavos de final aquí y después de sorprender a todo el mundo con su final en Melbourne tratará de mejorar su resultado histórico en el US Open en un torneo donde el físico será de los aspectos más importantes.

De primeras, tendrá un debut a priori sencillo contra la japonesa Nao Hibino (74). El encuentro se disputará el martes y la española cuenta con un 'cara a cara' favorable de 2-0, aunque ambos triunfos fueron en 2016. El camino de la española no será sencillo, pese a ser la octava cabeza de serie, y en octavos podría enfrentarse a Madison Keys, finalista aquí en 2017, y en cuartos a Serena.

Además, para Muguruza esta es una ocasión insuperable para sumar puntos y mejorar su clasificación en la WTA, puesto que el año pasado cedió en primera ronda, por lo que no tiene nada que defender. La actual número 16 del mundo tiene complicado irrumpir en el 'top 10' después de Nueva York, puesto que para ello necesitaría el título o una final, pero todo lo que sea mejorar el registro del año pasado le acercará a unas posiciones de las que nunca debería haberse alejado