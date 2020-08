Cancelada la media maratón de 2020 de Zaragoza por el coronavirus

La organización de la XXIII EDP Media Maratón Ciudad de Zaragoza se ha visto obligada a cancelar la edición de 2020, que debería celebrarse el próximo 20 de septiembre, según ha explicado en un comunicado que ha remitido a los atletas inscritos. "Después de haber analizado todas las opciones al detalle y hasta el último momento, la situación hace inviable poder celebrarla con seguridad", ha asegurado el promotor, Running Zaragoza.

La cita que se mantiene en el calendario es el Maratón, que los organizadores informan que "por ahora, este no se aplaza", y que está ubicada en el calendario para el 8 de noviembre. Para dicha prueba tiene validado el protocolo con el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y están "a la espera de la evolución de los contagios y de la aprobación del Ayuntamiento".

La organización ha preparado en su lugar una prueba virtual, como ha ocurrido con otras citas de atletismo en las últimas semanas. "Hemos querido que podáis realizar la prueba, y hemos creado una Media Maratón de Zaragoza Virtual", han indicado en el comunicado.

Quienes vivan en Zaragoza tienen preparado un circuito de 21 kilómetros con salida desde el azud en la margen derecha del Ebro y para el resto de inscritos se plantea que recorran la misma distancia y la suban a la web. "Podréis hacerlo del 1 de septiembre al 20 de septiembre de 2020", han indicado.

Camiseta y medalla pero sin devolución del dinero

La organización ha explicado que todos los inscritos tendrán camiseta y medalla 'finisher'. En Zaragoza tienen que recogerlas en Running Zaragoza, organizadores de la carrera, entre los días 14 y 27 de septiembre. "Recibiréis un correo con las instrucciones para recogerlas, pues tenemos que organizaros para no tener problemas de aforo en la tienda y hacerlo de una manera ordenada", han advertido.

Los participantes que viven fuera de la capital aragonesa tiene que entrar en su área privada de inscritos e identificarse con su nombre e ID de inscripción que aparecen en el correo de confirmación de inscripción. Deberán indicar su correo electrónico, poner la talla de camiseta y la dirección de entrega. Puede rellenarse hasta el día 13 de septiembre.

La organización explica que no puede devolver el importe de las inscripciones "pues ya está casi todo invertido", pero dice que la inscripción de este año "será válida para cualquiera de las siguientes cinco ediciones". Ocho semanas antes de la celebración de la prueba se enviará a los inscritos en esta edición un correo con las instrucciones para aplazarla a la siguiente edición en caso de no querer correr la de ese año. "Será fácil y no hará falta justificarlo", han asegurado. Cada año harán lo mismo hasta cumplir las cinco ediciones. También es posible ceder la inscripción a otro corredor en cualquiera de las cinco ediciones.

