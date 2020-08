Linares: "El Ejea era la mejor opción para mí"

Este lunes echó a andar de forma oficial el Ejea, club que hace ahora dos años saltó a la Segunda División B y que ahora afronta un reto de más envergadura si cabe. En un temporada que se presume repleta de incertidumbres, con el maldito coronavirus gravitando todavía sobre todo y sobre todos (también, por supuesto, sobre el fútbol), el Ejea pretende dar un brinco y colarse en la nueva Segunda División B Pro, que estará integrada por los mejores equipos de la actual Segunda B. Con ese objetivo, presentó en el mediodía de este lunes en Zaragoza su nueva estructura organizativa, encabezada por su nuevo director general, Luis Oliver Sierra; y sus dos fichajes más conocidos, los exzaragocistas Miguel Linares y Javi Álamo.

“Presentamos al director general, Luis Oliver, además de a Miguel Linares y Javi Álamo. Es un salto par nosotros. Hemos hecho un acuerdo con Luis Oliver para profesionalizar el club”, declaró el presidente de la entidad, Salvador Mateo.

Luis Oliver Sierra también hizo una primera declaración de intenciones. “No hay mejor presentación que estos dos señores que tengo a mi derecha”, subrayó en referencia a Linares y Álamo. “Son la principal referencia en cuanto a fichajes de esta temporada. No hay que presentar a ninguno de los dos, son conocidos de sobra por la afición, dos jugadores de aquí. El que viene al Ejea viene a jugar y a sacrificarse en un proyecto novedoso, que vamos a intentar que sea profesional”, enfatizó.

Tanto Linares como Álamo serán la bandera del Ejea. “Miguel Linares conoce la provincia y el pueblo, y ha decidido venir. Javi Álamo es un jugador contrastado que viene a aportar veteranía y experiencia. No son niños. Ellos han decidido apostar por un proyecto nuevo y desconocido. Incorporaciones como las suyas me facilitan mucho la labor, pues cuando jugadores así se comprometen, se da por hecho que el proyecto va en serio. Así me ahorro muchas explicaciones y muchas conversaciones. Son banderas de la Comunidad y como tal se les trata y respeta. Estoy muy agradecido de que estén aquí y hayan confiado en nosotros para esta temporada”, apuntó Oliver.

Miguel Linares argumentó sus razones para firmar por el Ejea. El hecho en sí mismo es lo suficientemente explícito: un ariete que hace apenas una semana defendía la camiseta del Real Zaragoza ahora porta la del Ejea. “Lo primero, quería agradecer al presidente y a Luis la confianza que han depositado en mí. Para mí, poder seguir jugando en casa era importante porque uno ya tiene una edad. He estado doce años fuera de casa y mover a la familia, mi única prioridad era seguir en Zaragoza. Vi el interés que había por parte del Ejea y la nueva gente que ha entrado. El interés viene de muy lejos. Sin duda, era la mejor opción para mí”, confesó.

El goleaedor argumentó que va a por todas. “Independiente de los rivales, todo el que me conoce sabe que hasta en los entrenamientos me gusta ganar. Soy muy competitivo. Nosotros tenemos que tratar de hacer un bloque fuerte, hacernos fuertes cada domingo, tratar de ir sumando para empezar bien y pelear sin duda por ese ascenso a la nueva división que hay prevista para la temporada que viene”, proclamó. “Por suerte, hace solo una semana que he dejado de competir. Es verdad que muchos compañeros llevan desde marzo sin competir. Es complicado, pero esperemos que pronto lleguen nuevas noticias, el equipo se vuelva a unir y se pueda volver a entrenar y que poco a poco se puede volver a la normalidad”, deseó.

Javi Álamo también se apunta al nuevo Ejea. “Ya conocía a Salvador Mateo desde hace dos años. Estuve entrenando con ellos. Él me propuso estar aquí, yo tenía ganas. Este año me mostró un proyecto ilusionante y me he decidido por estar aquí. Zaragoza también me tira mucho. Es una tierra donde han nacido mis niñas, donde está mi mujer y tenía muchas ganas de estar aquí. Vengo muy ilusionado. El proyecto que están presentando Salvador y Luis es ilusionante. Por mí, encantado de que vengan jugadores como Linares a aportar su experiencia. Ojalá se unan otros jugadores con cierto nivel y hagamos un gran grupo, un gran equipo, y luchemos por cosas importantes, que es lo que nos gusta a todos los futbolistas”, expuso.

Además de estas importantes llegadas, en los últimos días se han producido dos despedidas en el Ejea. Néstor Pérez, el hombre que ascendió y consolidó al Ejea en Segunda B, ha renunciado como director deportivo, además de Javier Garcés, entrenador de prestigio en Aragón. En este sentido, Salvador Mateo aclaró: “La función de director deportiva la hará el director general y él es el que lleva el fichaje del entrenador. Al haber una abandono imprevisto, porque es una cosa un poco extraña y no voy a dar las circunstancias porque son amigos míos y era una apuesta personal. Que sepáis, por si alguien no le ha quedado aún claro, Néstor Pérez y Javier Garcés los fiché yo. Una de las condiciones cuando entró el grupo de Luis Oliver, me preguntaron si tenía entrenador y director deportivo, y les dije que sí y no hubo ningún problema. Luego, el director deportivo no pudo estar durante 15 días y llegaron a la conclusión de que se tenían que ir. Nosotros somos un club en el que el que quiera estar, que esté, y el que no, se puede ir. Este es el proyecto y cambia todo por completo”, señaló.

También se apuntó la inminente llegada del nuevo entrenador. “De todas las opciones que han llegado, he manejado la que considero mejor. Si no es hoy, mañana seguramente se anuncie. Y director deportivo no va a haber. Con el entrenador planificaremos la pretemporada y a ver si podemos arrancar. No es aragonés, es de fuera. Siempre tratamos de hacer patria. Todo lo mejor de Aragón voy a tratar de contar con ello. En mayo veremos si me he equivocado o no. Y director deportivo seré yo. Cualquier cosa buena o mala que pase va a ser culpa mía”, advirtió Oliver.

Además, Salvador Mateo presentó la nueva campaña de abonados. ‘Lo que nos une’ es su lema. Por 130 euros se puede ser socios del Ejea, en este nuevo viaje en el que la Segunda División B Pro es el objetivo perseguido.