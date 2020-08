Bottas renueva con Mercedes; Hamilton, aún no

La escudería Mercedes hizo público este jueves lo que era, más o menos, un secreto a voces. Valtteri Bottas continuará en su equipo al menos una temporada más.

El escudero de oro de Lewis Hamilton cumplirá así su quinta temporada con las flechas plateadas (este año negras como señal de activismo en favor de la lucha contra el racismo), y aunque mantenga su sueño y objetivo de ser campeón del mundo con ellos, deberá esperar a ver qué ocurre con el británico. Y es que esa es la gran incógnita.

Todo parece estar muy cerca de confirmarse, pero ni unos ni otros se atreven a dar por hecha la firma, toda vez que la volátil mentalidad del hexacampeón (y futuro heptacampeón, salvo debacle) puede llevarle a anunciar su retirada más pronto que tarde, a la vista de que ya poco o nada le quedará por cumplir. A espaldas de esos éxitos, y no siempre a la altura de las expectativas, estará un Bottas que seguirá en el equipo potencialmente campeón una campaña más, pase lo que pase en este extraño 2020.

"Estoy seguro de que hoy soy más fuerte que nunca, pero siempre se puede subir el nivel. Mercedes abraza la misma filosofía: siempre quieren ser mejores y tienen hambre de más. Desde que me enamoré de la Fórmula 1 siendo un niño siempre he soñado con convertirme en campeón del mundo algún día. Estoy luchando por el título este año y quedarme en Mercedes me coloca en la mejor posición posible para intentarlo el año que viene", afirmó un optimista Bottas, que confía en poder cazar a Hamilton pese a que le tiene ya a 30 puntos de distancia.