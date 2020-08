Bergantiños: "Tengo la conciencia tranquila, no he hecho nada malo"

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha asegurado este miércoles, a su salida de dependencias policiales, que tiene la "conciencia tranquila" y así lo ha manifestado en el interrogatorio al que le han sometido por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

"Yo estoy con la conciencia muy tranquila, no he hecho nada malo, he reiterado que no he incitado a nadie a adulterar un resultado", comentó el centrocampista blanquiazul a los periodistas que aguardaban su salida de la comisaría de Lonzas, en La Coruña.

Bergantiños se mostró "muy tranquilo" y explicó que la denuncia ha partido del "departamento de integridad de LaLiga" tras un audio que envió a sus compañeros de equipo en el que les pedía que se presentasen para jugar el partido aplazado de la última jornada de LaLiga SmartBank contra el Fuenlabrada y se refería a ese choque como un "paripé". El jugador aclaró que no fue detenido, si bien relató que le abordaron cuando se dirigía a su domicilio tras haber estado en un parque próximo.

Más información La AFE respalda a Bergantiños y pide respeto hacia él tras una filtración

"Estaba en el parque, al lado de casa, mi mujer estaba con los niños tomando un café en un bar, yo había ido a una entrevista, se vio que timbraron en casa, no había nadie y luego bajaron al parque", relató el jugador, quien agradeció a los miembros de esa unidad especial de la policía que le trataran "excepcionalmente".

"Me han explicado todo y, sin más, he venido con toda la tranquilidad del mundo, también a facilitarles el trabajo. Esto es más el ruido que se quiere generar. Aquí viene Bergantiños a hablar, pero en el CSD, RFEF, Liga y AFE todo el mundo se ampara ante siglas y los únicos que ponemos la cara somos los jugadores que no hemos provocado esta situación", declaró. El futbolista reconoció que le parece "mal lógicamente" que se filtrara un audio interno que además "tiene un contexto y una trayectoria de todo lo que hemos pasado".

"Es un acto de cobardía sacar cosas internas, pero no puedo buscar mucho más porque estoy convencido que quien fue no va a salir a pedir disculpas ni decirlo", consideró.

Dijo el capitán del Deportivo que "ese audio muestra el hastío con esta situación" que está viviendo el equipo gallego tras la decisión de LaLiga, la RFEF y el CSD de suspender solo el partido con el Fuenlabrada en lugar de toda la jornada, que tenía que haberse celebrado en horario unificado.

"Se nos apartó de una competición con unas normas y un horario unificado, se nos quitó posibilidad de jugar en igualdad de condiciones y no corresponde a jugadores ni entrenadores dar explicaciones, sino a organismos que se amparan ante siglas, ponerle remedio a esto, a esta injusticia. La solución era haber parado la jornada como pedíamos", recordó.

En este sentido, precisó que "12 o 14 capitanes de Segunda División estaban diciendo que lo más justo por el tema sanitario y deportivo era no jugar".

"Una vez eso pasa, parece todo una huida adelante, se nos está utilizando, que si venid a pasar PCR, que si no, que si se juega, que si no, y los jugadores estamos desamparados y ese audio demuestra lo que siento yo, la plantilla y el fútbol", sostuvo.

NOTICIAS RELACIONADAS El juez sospecha que Gorka Villar se lucró con 10 amistosos de la selección

"Tampoco creo que haya dicho nada que no piense todo el mundo y no he hablado con nadie de otros clubes, solo trasladé la intención de jugar, el único objetivo era reclutar a mis compañeros para intentar presentar a un equipo para poder jugar", insistió sobre el audio.

Bergantiños consideró que "es una guerra" que está cogiendo "por medio" a los jugadores del Deportivo que querrían "tener respuestas de todo lo que ha pasado, por qué la jornada ha sido así y por qué se puso en riesgo sanitario a la ciudad y otros equipos", ya que el Fuenlabrada se desplazó a Galicia con positivos de covid-19.

El capitán también recordó que el Deportivo dejó de entrenar "porque la propia Liga dijo que acababa la competición, que el Fuenlabrada se quedaba fuera del 'play off' y que iba el Elche".

"Entonces no sabes al final a que atenerte, es una muestra más del desamparo que sentimos los jugadores. Es un descontrol, jugadores que han venido sin tener contrato y otros que pueden firmar por otros equipos. Y no es solo el Deportivo, también el Elche o Zaragoza. Pedimos un poco de seguridad, saber en qué categoría esta cada uno, que se solucione", zanjó.