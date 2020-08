La AFE respalda a Bergantiños y pide respeto hacia él tras una filtración

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado su respaldo a Álex Bergantiños tras haberse revelado el contenido de un audio suyo a los compañeros del Deportivo a los que le pide presentarse al partido con el Fuenlabrada para apurar las opciones de que prosperen las acciones legales contra el club madrileño y este acabe descendiendo.

AFE explica en un comunicado que le ha trasladado a Álex Bergantiños todo su respaldo, poniendo a su disposición todos los medios y servicios del sindicato.

Además, exige máximo respeto para el jugador del Deportivo, "un futbolista de larga e intachable trayectoria".

Asimismo, extiende su respaldo el sindicado a "todos los compañeros que están afectados por la grave situación que se está viviendo en la Segunda División".

"Este sindicato quiere recordar que está en constante contacto con todas las plantillas que se encuentran afectadas, trabajando en todo momento para defender los intereses de los futbolistas", asegura.

Del mismo modo, "exige una solución inmediata" para esa categoría porque, sostiene, "no se puede permitir que muchos compañeros no sepan en estos momentos qué destino les espera (situaciones contractuales, sanitarias y deportivas) por la incertidumbre que rodea al futuro de la competición" en LaLiga SmartBank.

"Esta asociación sigue abierta a dialogar con todas las instituciones con el único objetivo de encontrar la mejor solución para todas las partes involucradas, sobre todo para los futbolistas, los grandes damnificados y perjudicados", asegura AFE.

Este martes, el Deportivo, a través de su presidente, Fernando Vidal, restó importancia al audio que se filtró de su capitán.

"Ayer (lunes) yo le expliqué a Álex la situación. En ningún caso ni este club ni por nuestra parte se pretende hacer un partido de paripé. Se le dijo que había un riesgo importante si nos declararan incomparecencia, que nos perjudicaría a nivel federativo y dentro de LaLiga. En ningún momento se utiliza esa palabra (paripé)", aseguró el dirigente.

Vidal señaló que en ese mensaje "simplemente" se "insistió en la importancia de presentar una convocatoria con un número suficiente de futbolistas profesionales" y que "para no perjudicar los intereses del club" necesitaban que "estuviera" en A Coruña "el mayor número de jugadores".

"Era un audio coloquial en privado y no tiene importancia", concluyó el mandatario blanquiazul.

El Fuenlabrada también anunció el martes en un comunicado que trasladó a la Fiscalía el audio difundido por el capitán del Deportivo.

"Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la Fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", publicó el Fuenlabrada en su comunicado.

"Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un Club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", añadió.

En el audio difundido por COPE de, presuntamente, Bergantiños a sus compañeros de equipo, el capitán del Dépor les pedía que se presenten para jugar el partido aplazado de la última jornada en Riazor para apurar las opciones de quedarse en la categoría si prospera el procedimiento contra el Fuenlabrada.

"He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la liga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso es que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan. Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no se cómo puede hacerse eso", señala en el audio.