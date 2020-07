Francisco Blázquez, reelegido como presidente de la RFEBM hasta 2024

Francisco Vidal Blázquez ha sido reelegido este miércoles como presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la sede del Comité Olímpico Español (COE), con 81 votos a favor y 3 en blanco, informa la RFEBM en un comunicado.

Francisco Blázquez García era el único candidato y afrontará su tercera legislatura como máximo responsable de la RFEBM. "Es una noticia positiva para el balonmano. Francisco Blázquez es un gran dirigente y está haciendo una labor extraordinaria con el deporte y con el balonmano. Con la dirección de Paco y su equipo, el camino del balonmano español será un éxito", comentó el presidente del COE, Alejandro Blanco.

Para Alejandro Blanco, el deporte ha enseñado que hay momentos difíciles y que es capaz de salvarlos. "No hay tiempo para el debate, habéis elegido un gran presidente, eso dice mucho de la labor que ha hecho la Federación en transparencia y gestión. Los verdaderos responsables del futuro sois vosotros, la Asamblea, no hay momento para no estar unidos. Trabajando como estáis trabajando, seguiréis siendo una referencia en el deporte español", subrayó.

Por su parte, el reelegido presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, no ocultaba su satisfacción y valoró la "unidad" del balonmano español. "Vienen épocas complicadas, pero las salvaremos, aunque no debemos olvidar de donde venimos. A mi llegada al cargo en 2013 arrastrábamos un lastre económico importante y hoy estamos en positivo con un presupuesto de 13 millones de euros. Pero tampoco debemos olvidarnos que veníamos de ser campeones de Europa y ahora somos subcampeonas del Mundo y bicampeones de Europa. Recordemos también como era el balonmano playa en esa época o la desigualdad que existía entre hombres y mujeres, y ahora se han igualado las primas, los salarias y todas las condiciones", señaló.

El presidente de la RFEBM recordó el déficit que la federación arrastraba a su llegada y que durante el Mundial 2013 se tuvo que regalar la publicidad de la camiseta nacional. "En estos años el presupuesto se ha multiplicado exponencialmente, y más allá de los éxitos deportivos, hemos marcado un modelo de gestión que está siendo modelo para muchos agentes del deporte, y eso es lo que nos hace crecer", señaló.

Blázquez no pudo evitar la emoción al recordar a los fallecidos Diego Carrasco, ex seleccionador nacional de balonmano playa femenino; Ernesto Enríquez, directivo y ex seleccionador nacional; y Claudio Gómez, gerente de la Asociación de Jugadores (AJBM), de quien destacó ser "una persona con unos valores increíbles que luchó siempre por este deporte". También reconoció el trabajo de Mari Carmen Guerra, la histórica secretaria de la RFEBM que, tras 48 años de trayectoria profesional, se ha despedido entre aplausos por los presentes en el Comité Olímpico Español.

Por último, mostró su agradecimiento a Alejandro Blanco por cederle la 'casa del deporte español', a la Asamblea, Junta Electoral y a los trabajadores de la federación. "Sigo con la misma meta de cara al futuro para llegar lo más alto posible. Somos un ejemplo a seguir, luchamos en la pista y fuera somos una gran familia", subrayó.

Cuatro años más al frente del ente federativo en los que Blázquez tendrá como uno de sus principales retos la organización del Campeonato del Mundo Femenino de España 2021, un evento que, como ha recalcado en varias ocasiones, debe propiciar "el despegue exponencial del balonmano femenino español".

Tercera legislatura

A la espalda de Francisco Blázquez queda un primer mandato sembrado de éxitos deportivos, en el que sumaron dos medallas continentales con los 'Hispanos', una de plata en 2016 y otra de bronce en 2014, y una plata continental con las 'Guerreras' en 2014, junto al oro de las 'Guerreras' de la Arena en el Mundial de Budapest 2016.

En el segundo, el fomento de la base y el impulso al balonmano playa y al balonmano femenino se tradujo en 17 medallas, entre las que sobresalieron los dos oros logrados por los Hispanos en 2018 y 2020, así como la medalla de oro de las Guerreras en los Juegos del Mediterráneo 2018 y la reciente plata alcanzada en el Campeonato del Mundo de Japón 2019, y el histórico oro de los Hispanos de la Arena en el Europeo de 2017.