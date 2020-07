El Deportivo se "opone frontalmente" al aplazamiento y emprenderá acciones legales

El RC Deportivo de La Coruña ha mostrado su oposición "frontal" al aplazamiento de su partido contra el Fuenlabrada, que debía disputarse este lunes junto al resto de la última jornada de LaLiga SmartBank y que fue suspendido por varios casos de coronavirus en el 'Fuenla', y emprenderán acciones legales ante lo que consideran que es una "adulteración" de la competición.

"El Real Club Deportivo de La Coruña SAD ha puesto en conocimiento tanto de LaLiga, como de la RFEF y el CSD, su oposición frontal a tal decisión, al entender que se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás", aseguró el Deportivo en un comunicado. Además, el Depor asegura que ha cumplido "escrupulosamente" con todas las exigencias sanitarias marcadas en los protocolos y se ha presentado a la disputa del partido "sin que haya comparecido el Fuenlabrada".

"Nos mostramos totalmente de acuerdo con las razones sanitarias que obligan a la suspensión y que son asumidas por este club, pero consideramos que debe entenderse que el Fuenlabrada no se ha presentado a la celebración del partido y que al Deportivo le perjudica la disputa del resto de la jornada en estas condiciones", apeló el club gallego. Por todo ello, estudiará y emprenderá todas las acciones legales necesarias, antes las instancias correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses.

Y es que el Deportivo podría tener que jugar este partido aplazado estando ya descendido a Segunda B, en función del resto de resultados que sí se juegan este lunes. O, por otro lado, jugar ante un Fuenlabrada que sea ya equipo de 'Play-off' de ascenso. El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, aseguró a los medios tras conocerse el aplazamiento que es "alarmante" que sucedan estos positivos de covid-19 y, en línea con su club, se mostró sorprendido y molesto por el aplazamiento.

"No entiendo muy bien que el Elche esté jugando, los PCR pueden dar negativo en 3-4 días y están jugando, cuando jugaron dos o tres días contra el Fuenlabrada. Me causa un poco de gracia, yo quería jugar hoy", aseguró. "El Lugo y el Albacete juegan con ventaja, no juegan con la presión de nuestro marcador. Se juegan estos últimos partidos y puntos juntos para que nadie tenga ventaja competitiva. El Lugo sabe que estamos empatados y que vamos a jugar, pero imagina que marcamos a los 5 minutos... ¿No influye, eso?", lamentó.

Por ello, aseguró no entender el comunicado de LaLiga, RFEF y CSD. "Dicen que es por seguridad y salud de los jugadores, cuando el Elche está jugando. El Fuenlabrada vino aquí teniendo un positivo. No entiendo que dice que es la mejor medida por el bien general de la competición, pero es una vulneración de la competición", manifestó.

"Me parece muy fuerte. No entiendo el comunicado, para mí es tremendo. Tengo total oposición a la situación que estamos sufriendo, nos sentimos muy perjudicados. Lo normal sería haber suspendido toda la jornada. Tres días, solucionamos el problema del Fuenlabrada, aislamos sus jugadores y que jueguen con lo que tengan. Pero todos jugaríamos el mismo día", concluyó.