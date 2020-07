El Club Ciclista Oscense retoma la temporada de categoría júnior en Estella

La primera prueba ciclista de 2020 tras el parón por la covid-19 llevó al Club Ciclista Oscense a la localidad navarra de Estella, donde este domingo se ha disputado la tercera edición del Trofeo Robert Innova, Campeonato de Navarra en la categoría júnior. Con unas estrictas medidas de seguridad y sanitarias, se dieron cita 30 equipos y un total de 190 corredores procedentes de las comunidades de Navarra, País Vasco y Aragón. El conjunto que esponsoriza Supermercados Altoaragón contó con Javier Zaera, Daniel Utrilla, Jorge Seguín, Nicolás Pinto, Diego Barriendos, Miguel Gil, Pablo Luna e Iván Pañart, reciente incorporación.

De entre todos ellos cobró protagonismo Seguín, que en los últimos metros y cuando buscaba la victoria se vio involucrado en una aparatosa caída. Ni eso pudo con su lucha y entrega; se levantó y cruzó la línea de meta corriendo. El ciclista fue trasladado al Hospital de Navarra por los fuertes golpes recibidos y, tras realizarle las pertinentes revisiones, todo se quedó en un gran susto y podrá reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días.

La gran participación y el altísimo nivel hicieron que la carrera saliese muy rápido, y se recorrieron 44 kilómetros en la primera hora de la prueba. Un pinchazo dejo fuera de combate a Pinto, quien tras un gran esfuerzo por reincorporarse al pelotón pagó el esfuerzo y no pudo concluir la cita. La alta velocidad y el nerviosismo reinante en la carrera provocó varias montoneras que, aunque no afectaron a los oscenses, cortaron el pelotón en numerosos grupos que posteriormente no llegaron a unificarse.

En el kilómetro 70 se encontraba el juez de la carrera, la fuerte ascensión al alto de Lezáun, de donde salieron tanto Zaera como Seguín con las opciones intactas para luchar por el triunfo. Finalmente, Zaera fue 30º en meta, Utrilla 54º, Gil 88º y Pañart 98º. Este último realizó una gran carrera, de menos a más, en su debut en la competición. En la clasificación por equipos, el Supermercados Altoaragón concluyó noveno. La próxima cita para el equipo oscense será de nuevo en Navarra, con un tríptico que comenzará el 28 de julio en Ochagavía, continuará el 29 en Irurtzun y finalizará el 30 en Mutilva.