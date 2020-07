Lozano, del CSD: "No creo que haya urgencia social por la vuelta a los estadios"

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, declaró este viernes que no cree que haya una urgencia social por la vuelta del público a los estadios y mandó un mensaje de "prudencia" debido a los rebrotes que se están produciendo en distintas zonas de España.

El fútbol profesional, que retomó la competición el pasado 10 de junio con la disputa de las últimas once jornadas de Liga en Primera y Segunda sin público en las gradas, está siendo la avanzadilla para la progresiva vuelta de otros deportes en recintos también cerrados para los que no hay fecha concreta de poder albergar gente en sus recintos.

"Con los representantes de los ciudadanos, que son los portavoces parlamentarios, me reuní hace dos semanas y ninguno me preguntó sobre la cuestión de la vuelta del público. No creo que haya una urgencia social en ese sentido", dijo Lozano, tras acudir a un acto de homenaje en Madrid por el décimo aniversario de la conquista del Mundial de Sudáfrica de fútbol.

"Los rebrotes en distintas zonas de España nos están poniendo en el camino de la prudencia. Hay muchos deportes que congregan muchos aficionados y el deporte de masas por excelencia es el fútbol. En este caso las dimensiones son de otro nivel y hay que estudiarlo con prudencia", señaló.

Lozano recordó que para que volviera la competición fueron "por un lado audaces cuando parecía que era imposible", pero también admitió que fueron "prudentes".

"Los aficionados aportan mucho al deporte y obtienen muchísimo por ser afición. Ahora la esperanza es que hagamos todo bien y que seamos responsables, que una parte recae en cada uno, para que pronto podamos vivir el deporte como antes", concluyó.