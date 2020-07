La Quebrantahuesos queda cancelada de forma definitiva en 2020

No habrá Quebrantahuesos. La organización de la popular marcha cicloturista que tiene como epicentro Sabiñánigo anunció este miércoles que finalmente no se celebrará este año y que traslada la que será su 30ª edición al 19 de junio 2021. La prueba, en un principio prevista para el pasado 20 de junio, ya había sido movida en el calendario a causa del coronavirus al 19 de septiembre con la esperanza de que entonces se pudiese garantizar la seguridad sanitaria de un acontecimiento deportivo que logra congregar a 12.000 deportistas aficionados.

Según el comunicado hecho público por el Club Ciclista Edelweiss y Octagon España, entidades encargadas de la puesta a punto del evento, “se ha considerado que la mejor decisión es cancelar la edición de este año y dar la oportunidad a todos los inscritos de disfrutar plenamente de la mejor marcha cicloturista en 2021”. “Miembros de la organización han mantenido en todo momento reuniones con las autoridades nacionales, francesas, aragonesas y locales con el fin de encontrar la mejor solución. La predisposición de todas las partes ha sido siempre total entendiendo la importancia del evento no solo para los amantes del cicloturismo, sino también como pieza clave a nivel turístico y de dinamización de la zona. No obstante, la salud y la seguridad de todos prevalecen sobre cualquier otro aspecto y hemos considerado no correr ningún riesgo innecesario y volver más fuertes el próximo año”, continúa.

En el primer aplazamiento, anunciado en marzo, se ofreció a los participantes tres posibilidades trasladar su inscripción a la nueva fecha, solicitar una reserva de plaza para 2021 y pedir el reintegro de las tasas ya abonadas. Ahora, para todos aquellos que optaron por lo primero, un 40% del total, se les sigue manteniendo las otras dos opciones. Los afectados recibirán un correo informándoles de la situación y tendrán hasta el 6 de septiembre para comunicar su decisión.

“Es una pena que no se haya podido celebrar, está siendo un año muy complicado, lo hemos intentando hasta el último momento, pero ha habido que tomar esta decisión”, lamentó Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss, que también animó a los participantes a que sigan entrenando para “vernos todos el año que viene”. En términos similares se pronunció al respecto de la cancelación Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo. “Lamentablemente, las circunstancias sanitarias a consecuencia de la pandemia de la covid-19 han obligado la suspensión de la gran marcha que aguardábamos todos con ilusión”, expuso añadiendo que “esperamos que Sabiñánigo siga siendo el lugar de acogida de la Quebrantahuesos y esa capital mundial del ciclismo en la que se convierte”.

Desde la organización también se agradeció su comprensión a las federaciones aragonesa y española de ciclismo, al igual que a todos los participantes, voluntarios, vecinos, fuerzas del orden público y seguridad. La intención es “celebrar como requiere el 30 aniversario de nuestra Quebrantahuesos”.