Qué tiene que tener un 'smartwatch' (¡rebajado!) para ser el aliado en nuestros entrenamientos

Los 'runners' presumen de ser los deportistas mejor equipados, y no es de extrañar, puesto que han llevado el “no sin mis zapatillas fosforitas” a convertirse en uno de los mandamientos de todo aquel que empieza a dar sus primeras zancadas. Junto a este elemento, los auriculares inalámbricos, para tener una dosis extra de motivación; y el 'smartwatch', para controlar sus entrenamientos, no pueden faltar en este 'outfit'. Sin embargo, los corredores no son los únicos deportistas que pueden beneficiarse (¡y mucho!) de contar con un reloj inteligente.

NOTICIAS RELACIONADAS Así son los 'runners' aragoneses

El resto de disciplinas deportivas también requieren de un registro de los entrenamientos que nos ayude a mejorar en la práctica de este ejercicio y a conocer las reacciones y la situación de nuestro cuerpo cuando se enfrenta al deporte. Así, la natación, el senderismo, el yoga, el ciclismo, el fútbol y el baile son solo algunas de los ejercicios en los que mejoraríamos si conocemos nuestras constantes vitales y nuestra eficacia durante las sesiones. Los relojes inteligentes registran algunos de esos datos, como el pulso cardiaco, el oxígeno en la sangre y hasta la calidad de nuestro sueño, datos que, sin duda, nos ayudan a saber si nuestra salud está dentro de los parámetros establecidos

Por ello, sea cual sea el deporte que practicas e, incluso, para tus paseos diarios, un ‘smartwatch’ puede ofrecerte muchos datos, sobre todo si apuestas por un modelo como el de Yamay que, además de ser resistente al agua, cuenta con funciones muy prácticas para nuestro día a día. Además, solo durante las próximas horas, este dispositivo está rebajado en Amazon un 15% y por menos de 40 euros, podemos conseguir un reloj muy completo. ¿Quieres saber qué puede ofrecerte?

Este modelo registra el pulso cardíaco, entre otras constantes. Amazon

Un modelo pensado para deportistas

Aunque como otros ‘smartwatches’ cuenta con funciones clásicas, como notificar lo que sucede en nuestro teléfono móvil, poner a disposición del usuario alarmas o monitor del sueño, este modelo de Yamay tiene un claro componente deportivo. ¿Quieres saber cuáles son las prestaciones que lo consiguen?

Modo deportivo múltiple. Esta pulsera inteligente cuenta con 14 modos de deporte diferentes: caminar, correr, ciclismo, yoga, escalada, baloncesto, bádminton, fútbol, senderismo, cinta de correr, fitness, baile, tenis y fútbol americano. Además, todos los datos que registra durante los entrenamientos y rutinas deportivas están visibles en la pantalla del reloj o en la aplicación móvil que incluye.

Monitor de pulso cardíaco. Para practicar deporte con seguridad, este Yamay incluye un control continuo y automático del ritmo cardíaco a través de la muñeca, evitando el uso de bandas pectorales que dificulten el movimiento. Cabe destacar que la información que arroje puede ayudar a comprender mejor nuestro estado de salud y forma física.

Esfigmomanómetro. Este reloj tiene función de presión arterial, para que, durante todo el entrenamiento, podamos ver cómo responde nuestro cuerpo a los estímulos deportivos.

Monitor de oxígeno en sangre. Este 'smartwatch' mide la cantidad de oxígeno en la sangre y la registra a diario, lo que permite comprender mejor nuestro estado de salud. No obstante, tal y como indican los fabricantes, no conviene utilizarlo como un dispositivo médico, ya que estos datos son solo para referencias.

Cronógrafo. Este reloj tiene un práctico cronómetro y una cuenta regresiva para usar durante el ejercicio con comodidad y sin necesidad de que alguien tome nuestras marcas.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.