La escalada es el deporte perfecto para los que huyen del running y el gimnasio

La práctica deportiva se puede desarrollar de mil maneras y no tiene porqué vivirse como un sacrificio u obligación. Para los que buscan un deporte divertido y que aporte beneficios, una gran apuesta es la escalada. Además, ya no es necesario salir a la montaña para disfrutar de esta actividad: también existe la variante boulder (exterior e in door).

La escalada puede practicarse de diferentes maneras, entre las que destacan dos grandes variantes: con cuerda (en la que se escalan grandes paredes) y en bloque o boulder (en la que se escalan pequeñas rocas de hasta 4 o 5 metros). Esta última modalidad cuenta con versiones in door que facilitan la práctica y la adherencia a este deporte.

Según Luisa Anadón y Samuel Arroyo, ambos escaladores y trabajadores en la sala Bulderland de Zaragoza, explican en qué consiste la escalada in door y por qué son una gran alternativa a los gimnasios y a las salas de fitness. “Solo se necesita el propio cuerpo y seguir las presas o agarres indicados para ir subiendo por la pared“, dependiendo del grado de dificultad que se haya elegido.

Gracias a esta posibilidad de elección, la escalada in door está indicada para todo el mundo. “La intensidad de las vías o ‘bloques’ de escalada están diferenciadas por colores según su dificultad, por lo que es un deporte apto para la mayoría de las personas sin importar edad o aptitudes”.

En cuanto al material necesario, estos escaladores explican que no es necesario hacer una gran inversión inicial. “Con unos pies de gato y ropa cómoda que permita una movilidad total del cuerpo es suficiente”. No hay que olvidarse del magnesio, necesario para que no se resbalen las manos al escalar.

Pero, ¿y los beneficios?

Tanto Samuel como Luisa explican que la escalada es un deporte sumamente completo y esto es lo que le da un “valor especial”. Las características y valores que implican su práctica son la motivación, la superación y la toma de decisiones, además de una buena forma física, autoestima y cooperación con los compañeros.

Uno de los mejores aspectos de la escalada in door es que tiene un alto componente lúdico y deja de lado el aspecto competitivo, por lo que puede generar mayor adherencia. Además, aporta muchos beneficios entre los que estos dos escaladores destacan:

Desarrollo del control postural, gesto, coordinación y equilibrio, además de la mejora del tono muscular.

​Para superar los constantes desafíos que plantea esta actividad se trabajan en gran medida la autonomía y la toma de decisiones, contribuyendo así a mejorar la concentración y atención.

​Crea un sentimiento de superación, confianza y autoestima.

​Promueve actitudes responsables y de seguridad con uno mismo y con los compañeros.

Además, la escalada boulder in door tiene una ventaja respecto al resto de modalidades: no es necesario desplazarse hasta las afueras o buscar las zonas propicias para practicar este deporte, es suficiente con ir al rocódromo… así que, ¡no hay excusas!