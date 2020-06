Aún estás a tiempo de lucir abdominales este verano: cómo un electro estimulador puede mejorar tus entrenamientos

Ahora que ya ha llegado el verano eres consciente de que, quieras o no, te va a tocar mostrar los resultados de la Operación Bikini y, si eres de los que fijó sus objetivos en enero, pero se ha olvidado de ellos hasta este mes, sabes que lo tienes un poco más complicado, aunque ya conoces aquello de que “nunca es tarde si la dicha es buena”. Por ello, has decidido tomarte en serio tu alimentación, comprarte una báscula que mida todos tus índices corporales para saber dónde es más necesario que incidas y cumplir a rajatabla tus sesiones de entrenamiento. Solo así conseguirás un abdomen fuerte y tonificado, aunque no crees que lo consigas este año.

Sin embargo, todavía estás a tiempo de lucir unos abdominales y unos músculos tonificados gracias a los aliados tecnológicos que potencian nuestros entrenamientos. Nos referimos a los electroestimuladores, unos '‘gadgets' que, a través de microdescargas, provocan una contracción en los músculos obligándoles a trabajar. Eso sí, estos productos no son milagrosos y necesitas una serie de ejercicios y entrenamientos para conseguir tus objetivos, aunque estos dispositivos pueden hacer que estas sesiones sean más eficaces.

Si te ha entrado el gusanillo de comprobar los resultados de estos 'gadgets', hemos encontrado un electroestimulador en Amazon que, por menos de 25 euros, nos ayuda a trabajar abdomen, piernas y brazos. ¿Quieres descubrir cómo?

Estos dispositivos emplean microdescargas para que los músculos trabajen. Amazon

Por qué darle una oportunidad

Potencia nuestras rutinas deportivas. Aunque también se puede utilizar en modo sedentario, lo recomendable es convertirlo en el aliado perfecto de nuestros entrenamientos, pues nos ayudará a potenciar la exigencia física y a obtener resultados antes. Cabe destacar que no sigue ninguna fórmula milagrosa, por lo que conviene llevar una dieta sana y equilibrada para conseguir definición y tono muscular.

Un sistema personalizable. Cada deportista necesita una cantidad y una potencia de trabajo específica que le ayude a alcanzar sus metas sin poner en riesgo su salud. Por ello, este dispositivo incluye seis modos de ejercicio y cada uno de ellos diez niveles de intensidad. Así, con solo presionar los botones del centro de este ‘gadget’ se puede seleccionar la intensidad con la que se quiere entrenar, pudiéndola subir o bajar en el momento en el que sea preciso.

Plegable y portátil. Para poderla llevar con nosotros allá donde sea necesario, bien sea el parque donde practicamos cardio, el gimnasio o, incluso, nuestro destino de vacaciones, tanto el parche principal como los dos adicionales para brazos o piernas se pueden plegar y transportar con facilidad.

