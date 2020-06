Miguel Indurain lidera la Reset by Santander, primera prueba deportiva popular postcoronavirus

El pentacampéon del Tour de Francia Miguel Indurain, acompañado, entre otros, por el exfutbolista Roberto Solozábal, ha liderado este sábado en la localidad madrileña de Valdemorillo la Reset by Santander, una cronoescalada que ha supuesto la primera prueba de la competición amateur en el período de desescalada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El embajador 123aCorrer de Banco Santander lideró la prueba, que contó con todas las medidas de seguridad sanitarias establecidas por el Gobierno y la Comunidad de Madrid y en la que participaron cerca de 200 'bikers', que dispusieron de cita previa y que partieron con una salida neutralizada en grupos de cinco.

"Se trata de una gran iniciativa. Ya teníamos ganas de volver a la carretera o a la montaña, así que me hace especial ilusión estar aquí y participar en la Reset como embajador de Banco Santander", aseguró Indurain durante la presentación de la carrera, donde estuvo acompañado de Felipe Martín, Director de Patrocinios, Eventos y Redes Sociales de Banco Santander; del alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena; y del exfutbolista Roberto Solozábal, que también pedaleó junto a Indurain.

"Por fin, empieza la normalidad y podemos hacer el deporte que nos gusta. Hoy, con participar y con contribuir a este evento será suficiente. La verdad es que no he hecho mucho durante el confinamiento porque el rodillo no me ha gustado nunca, y tampoco lo voy a hacer ahora", bromeó Indurain, que apeló a "tener cuidado" por el riesgo de lesión.

Preguntado por la vuelta del ciclismo profesional, el embajador 123aCorrer de Banco Santander sí mostró cierta preocupación. "Volver con el deporte amateur es más sencillo. El profesional es, sin embargo, una incógnita. Hay muchos ciclistas de otros países, nos desplazamos muchos kilómetros por carretera, convivimos en los hoteles... Vivimos prácticamente de los sponsors y si las empresas no están fuertes puede que algunos equipos no sobrevivan. Tenemos un gran reto por delante", subrayó.

Por su parte, Felipe Martín remarcó que "el ejemplo y la metáfora de las remontadas en el deporte" pueden "inspirar a todos a superar estos momentos duros y conseguir esa remontada de todo el país, tan necesaria para muchas familias y empresas". "Estamos muy orgullosos de seguir aportando nuestra ayuda tanto en el aspecto financiero como ahora en el personal siguiendo impulsando los estilos de vida saludables a través del deporte popular", indicó el representante del Banco Santander.

Mientras, Roberto Solozábal participó también subido a su bici y apostó por la remontada de 'su' Atlético de Madrid en la competición doméstica. "Está claro que el Atlético tiene un buen equipo y calidad para remontar. Es una remontada a largo plazo y dependerá cómo se adapte el equipo a la nueva situación. Para cualquier jugador de fútbol jugar sin público es una cosa nueva y mantener la tensión así es una de las mayores dificultades que tiene. Pero el Atlético de Madrid está capacitado por calidad y técnica. Otra cosa es que hay otros equipos que también están en las mismas, así que habrá competición", manifestó.

Con respecto a la Reset by Santander, el exfutbolista resaltó la importancia del evento. "A todos nos gustar hacer vida normal y este evento es fenomenal para empezar. Es un placer poder estar aquí y disfrutar de un día precioso al lado de Miguel Indurain", apuntó.

Ambos disfrutaron del recorrido de 5,5 kilómetros con una pendiente media del 5% y rampas de hasta un 20% de máximo en su debut en MTB, del que salieron muy satisfechos. "Me lo he pasado muy bien y espero que, en adelante, a todos nos vaya mucho mejor", subrayó Indurain.

La Reset by Santander marcó el pistoletazo de salida del deporte popular en la desescalada, con corredores ataviados con mascarillas en la zona de salida, la obligatoriedad de guardar la distancia de seguridad, el acceso limitado a la zona de salida según reserva previa y respetando el horario de paseo de los mayores de 70 años.