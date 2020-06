Tres meses después del inicio de confinamiento, la competición regresa a a la Liga Endesa ACB con la disputa del ‘play off’ por el título, que se disputará a partir del día 17 por el sistema de concentración en Valencia. El conjunto aragonés se desplazará este jueves a la ciudad levantina. Antes, este miércoles el base aragonés Rodrigo San Miguel auditó la situación del Casademont Zaragoza en este singular tramo final de la singladura liguera. Por encima del deporte, San Miguel subrayó la trascendencia del regreso. “Volver es ganar. Todos necesitamos volver a la realidad. Todos hemos dado un paso adelante. Si recuperamos ese día a día, demostramos que somos mejores. Que la gente puede ver en sus casas deportes después de todo lo que ha pasado es muy importante. Era importante que nos involucráramos y jugáramos, como en el fútbol”, enfatizó.

El contexto, no obstante, es desconocido después de la pandemia de la covid. “Ha sido una situación muy atípica. Veníamos de estar encerrados. El comienzo no es sencillo, pero es para todos. Estamos en condiciones de competir, y eso es fundamental. Hemos tenido un mesecito de pretemporada. Estamos con ganas y mucha ilusión, Nosotros queremos jugar, Es lo que nos gusta y por lo que se nos paga. Queremos disfrutar”, insistió.

Pase lo que pase en esta fase final, el Casademont Zaragoza obtendrá billete para las competiciones europeas del próximo curso. “Tiene que tener algo de premio la fase regular. El tercer puesto conseguido en la fase regular tiene que valer de algo. El tener la plaza europea nos da tranquilidad. Creo que lo tenemos que mantener al margen. Hay que ir a competir al máximo. Es cierto que contamos con bajas y que el equipo no es el mismo que terminó la fase regular. Pero también tenemos jóvenes con ganas de competir. Lo vamos a hacer bien”, aseguró.

Rodrigo también valoró las claves que pueden determinar el desarrollo competitivo. “El

factor mental va a ser determinante y no va a ser sencillo. Más allá de lo que hemos preparado, tenemos que estar bien durante el torneo. Vamos a estar 20 días encerrados. Esta medida es lo mejor a nivel sanitario, pero no a nivel mental. Es un torneo a cara o cruz. No hay mucho margen para fallar, cosa que puede ser buena para los equipos más modestos”, confesó. “Vamos a una fase un poco diferente. La impresión es diferente a la liga. No jugamos por una plaza europea y no tenemos el mismo equipo. Hemos hecho una muy buena temporada. Los jóvenes tienen muchas ganas de demostrar el talento que tienen. Es un buen momento para demostrarlo. Nos faltan tres piezas muy importantes, pero entre todos las vamos a intentar suplir”, señaló.

El Real Madrid y el Valencia son en teoría los grandes favoritos del grupo en el que está censado en Casademont Zaragoza. “En nuestro grupo, Real Madrid y Valencia son los favoritos, son los dos de Euroliga. Pero puede haber muchas sorpresas, pues la preparación no ha sido la ideal. Es una moneda al aire. Los jugadores y las plantillas son casi los mismos, pero puede haber sorpresas”, advirtió.

El estado de aislamiento en que se jugarán los encuentros también fue analizado por Rodrigo San Miguel. “Yo ya he pasado el coronavirus y no tuve el problema. Se está trabajando muchísimo a nivel sanitario. Las medidas son extremas. Se está haciendo lo máximo para que no haya contagio. Respecto a Fran Vázquez (ha adelantado su retirada y no defenderá al club aragonés en Valencia), cada uno tiene su forma de pensar. Su decisión es totalmente respetable”, verbalizó.

El primer rival con el que se medirá el Casademont, el Burgos, también fue analizado por el base zaragozano. “El Burgos está en la fase final porque se lo ha merecido. Ha hecho una muy buena campaña en la competición. Juega alegre y visto. La baja de Clark le puede afectar un poquito, aunque todos tenemos bajas. Jugaremos a ritmo alegre y con anotación”, consideró.

El apunte final estuvo dedicado a la afición aragonesa, ausente en Valencia al jugarse los encuentros a puerta cerrada. “El baloncesto sin público no se entiende, incluso cuando juegas de rival. Jugar solos va a ser raro, un poco extraño. No solo es la 'marea roja' la que no va a estar. Es algo con lo que hay que convivir”, concluyó.