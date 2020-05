Cuando Cantona estuvo “dispuesto” a fichar por el Real Zaragoza

Muchos fueron los equipos que pretendieron a Éric Cantona en los años 90. En aquella década, la prensa daba cuenta de las intenciones de clubes españoles como el Real Madrid, el F. C. Barcelona o el Atlético de Madrid de fichar al delantero, pero ninguno de aquellos intentos llegó a cuajar. Por entonces, ya se mencionaba su vínculo familiar con España: sus abuelos maternos, Francesca Farnós y Pere Raurich, procedían de Martorell (Barcelona) y se exiliaron en Francia tras la Guerra Civil.

Sin embargo, quizás es menos recordado el hecho de que varios medios de comunicaciones nacionales e internacionales publicaron a mediados de mayo de 1997 la posibilidad del fichaje del futbolista marsellés por el Real Zaragoza. De hecho, Cantona llegó a manifestar su predisposición a fichar por el equipo aragonés: “El Zaragoza es un club muy conocido desde que hace dos años ganó la Recopa tras eliminar a dos equipos de la Premier League, y si ellos me quieren no hay ningún problema en negociar. Sin embargo, primero hay que hablar con el Manchester United porque a mi aún me resta un año de contrato”, declaró entonces el jugador.

El diario británico ‘The Sun’ publicó que las negociaciones estaban "bastante avanzadas” y que el pase del jugador al club aragonés iba a quedar “prácticamente cerrado” y el rotativo francés ‘L’Equipe’ tituló en sus páginas interiores: “El Zaragoza quiere a Cantona”. En España, periódicos deportivos como ‘Marca’, ‘As’ y ‘El Mundo Deportivo’ dieron cuenta del posible fichaje que, según algunos medios, se cifraba en unos 800 millones de pesetas.

Pero todo quedó en agua de borrajas y a los pocos días se anunció que Éric Cantona, a punto de cumplir 31 años, abandonaba el fútbol profesional, dando al traste con las aspiraciones del Real Zaragoza para incorporar al jugador a sus filas. Quién sabe cómo habría contribuido al conjunto blanquillo su carácter rebelde e inestable y, sobre todo, su calidad, si el fichaje se hubiera materializado. Cómo él mismo decía en la película ‘Buscando a Eric’: “No soy un hombre, soy Cantona”.