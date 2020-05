Muchos insultos y algunos aplausos a los deportistas de alto nivel

Están a punto de cumplirse tres semanas desde que el Gobierno permitiera salir del confinamiento para hacer deporte el 2 de mayo y, sin embargo, continúa a pie de calle una triste polémica: cada día hay deportistas de alto nivel (DAN) en España –entre ellos los aragoneses Carlos Mayo y Daniel Osanz– que denuncian insultos por parte de sus vecinos cuando salen a trabajar. Muchos lo hacen fuera de las franjas horarias establecidas porque la ley se lo permite para evitar aglomeraciones y riesgos, además de poder entrenar en mejores condiciones, aunque todavía hay quien se dedica a juzgarlos desde el balcón.

Pese a que se ha repetido por activa y por pasiva que los deportistas de alto nivel están exentos de cumplir con las restricciones horarias, incluso el Consejo Superior de Deportes ha tenido que llamar la atención de una parte de la ciudadanía que parece no haberse enterado. Fue el pasado sábado 16 de mayo, un día después de que el triatleta paralímpico Kini Carrasco sufriera el acoso de cinco conductores cuando salió a entrenar en bicicleta. El cacereño, que participó en los Juegos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sidney 2000, denunció que uno de ellos incluso se le cruzó en la carretera, en pleno diluvio, para increparle: "¡A ver si te caes, manco!".

"Por favor, respeto para nuestros deportistas", pidió el CSD a través de un mensaje en Twitter, en el que también tachó de "intolerable" e "insoportable" el comportamiento de esos individuos. También el Comité Olímpico Español (COE) tuvo que afear públicamente en la misma red social los insultos de otros vecinos, esta vez a la marchadora internacional Irene Montejo. Que además sí cumplía con el horario establecido para el resto de la población, aunque por su condición de DAN no tendría por qué hacerlo. "Aún no he salido un solo día fuera de dicho horario. Pues bien, ayer (por el pasado domingo) dos individuos tuvieron el gran detalle de insultarme. Ahora comprenderéis cómo nos sentimos los deportistas algunas veces", se lamentaba.

"Desde el COE transmitimos todo nuestro apoyo a la marchadora Irene Montejo y rechazamos todo comportamiento lamentable como el que denuncia de forma valiente. Ánimo y fuerza", reza el comunicado del organismo presidido por Alejandro Blanco, emitido el lunes.

Ya desde el primer día, numerosos atletas se quejaron del trato recibido por sus vecinos cuando salieron a entrenar. "De profesión, delincuente", comentaba con sorna el mediofondista internacional Ignacio Fontes. Mientras, el aragonés Carlos Mayo, campeón de España de campo a través este mismo año, aseguraba haber recibido "cinco llamadas de atención verbales, incluyendo a una señora gritando desde su balcón" en un mismo entrenamiento. El zaragozano ya fue increpado en su "primer día de trabajo", el pasado 4 de mayo; y contó su experiencia por las redes sociales: "El primer capítulo lo he titulado ‘Delincuente se nace, no se hace’. Me han juzgado sin saber nada y esa imagen se han llevado de mí, la de delincuente".

"Todos los que me hacéis fotos mientras entreno, me las podríais pasar; que así tendría un reportaje poscuarentena. Señores, que es mi trabajo", publicó este miércoles el aragonés Daniel Osanz en su cuenta oficial de Twitter.

Otros atletas han vivido en la vuelta al trabajo la cara opuesta de la moneda: no solo sus vecinos han respetado su situación, sino que los han arengado al entrenar. Es el caso del finalista mundial de 800 metros Adrián Ben. "Me ha pasado algo maravilloso. He salido a las 11:30 y me han animado más de 10 personas. Es un subidón tremendo. ¡Gracias, Viveiro!", publicó el gallego en redes sociales. También su compañero Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3000m obstáculos, vivió una agradable experiencia: "Paracuellos del Jarama es ejemplar y vecinal", explicó.

Además, otros deportistas internacionales como el velocista canario Samuel García, el saltador de longitud Eusebio Cáceres y el decatleta Jorge Ureña celebraron el haber sido vitoreados durante sus entrenamientos. Coincidencia o no, todos ellos residen en municipios pequeños, donde su figura es conocida por la población.